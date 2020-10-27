Watch Dogs: Legion RTX 3090 Performans Testi Yayımlandı

RajmanGaming HD ismine sahip bir YouTube kanalı, Nvidia GeForce RTX 3090’ı çıkışına sayılı günler kalan Watch Dogs: Legion oyunu ile test etti. Watch Dogs: Legion RTX 3090 performans testini içeren video oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü.

Watch Dogs: Legion RTX 3090 Performans Testinin Sonuçları

Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs: Legion’ın PC sistem gereksinimleri geçtiğimiz haftalarda güncellenmişti. Şirket tarafından güncellenen sistem gereksinimlerine göre Watch Dogs: Legion’ı 4K çözünürlükte ve Işın İzleme teknolojisini etkinken oynayabilmek için en az Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartına sahip olmak gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 7 3700X ve 16 GB belleğe ihtiyaç duyuluyor.

RajmanGaming HD ismine sahip bir YouTube kanalı, Nvidia GeForce RTX 3090’ı çıkışına sayılı günler kalan Watch Dogs: Legion oyunu ile test etti. YouTuber’ın sisteminde NVidia GeForce RTX 3090 24GB, Intel Core i9-10900K, 32GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200MHz, Seagate 1TB FireCuda 520 NVMe, ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING, Corsair Hydro H115i RGB Platinum, Corsair 850W HX850 Platinum yer alıyor.

YouTuber, sahip olduğu sistemi Watch Dogs: Legion’da yer alan benchmark aracını kullanarak test etti. RTX 3090 ekran kartı, açık dünya temasına sahip video oyununu DLSS ve Işın İzleme teknolojisi kapalıyken 4K çözünürlükte ultra ayarlarda maksimum FPS 88, ortalama FPS 59 ve minimum FPS değeri ise 38 oldu. 4K çözünürlük, ultra ayarlar, DLSS performans modunda ve RTX kapalıyken maksimum FPS değeri 126’ya yükseldi. Minimum değer 56 olurken ortalama kare hızı değeri ise 88 oldu.

4K çözünürlük, ultra ayarlar, DLSS kalite modunda, Işın İzleme teknolojisi kapalıyken maksimum kare hızı değeri 114 olurken minimum kare hızı değeri ise 49 oldu. Söz konusu ayarlar açıkken ortalama kare hızı değeri 78’e ulaştı. 4K çözünürlük, ultra ayarlar, DLSS dengeli modunda, RTX kapalı iken minimum FPS 53 olurken maksimum FPS 126’ya yükseldi. YouTuber tarafından yapılan Watch Dogs: Legion RTX 3090 performans testinin tamamı şu şekilde:

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS Kapalı, RTX Kapalı: Minimum FPS 38, ortalama FPS 59 ve maksimum FPS 88.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Performans", RTX Kapalı: Minimum FPS 56, ortalama FPS 88 ve maksimum FPS 126.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Kalite", RTX Kapalı: Minimum FPS 49, ortalama FPS 78 ve maksimum FPS 114.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Dengeli", RTX Kapalı: Minimum FPS 53, ortalama FPS 84 ve maksimum FPS 126.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Ultra Performans", RTX Kapalı: Minimum FPS 56, ortalama FPS 91 ve maksimum FPS 131.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS Kapalı, RTX Açık "Ultra": Minimum FPS 19, ortalama FPS 32 ve maksimum FPS 66.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Performans", RTX On "Ultra": Minimum FPS 39, ortalama FPS 64 ve maksimum FPS 92.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Kalite", RTX Açık "Ultra": Minimum FPS 34, ortalama FPS 51 ve maksimum FPS 51.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Dengeli", RTX Açık "Ultra": Minimum FPS 38, ortalama FPS 57 ve maksimum FPS 89.

• 4K, Ultra Ayarlar, DLSS "Ultra Performans", RTX Açık "Ultra": Minimum FPS 42, ortalama FPS 71 ve maksimum FPS 104.

Watch Dogs: Legion RTX 3090 performans testini içeren 16 dakika 48 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Nvidia tarafından üretilen RTX 3090 ekran kartının Watch Dogs Legion performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek fiyat etiketine sahip olan ekranın kartının performansı ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.