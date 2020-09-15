Ubisoft tarafından geliştirilen Watch Dogs: Legion video oyununun çıkışına sayılı günler kala kalmışken oyuncuların çoğunun kafasında "Yeni Watch Dogs oyununu bilgisayarımda oynayabilecek miyim?" veya "Bilgisayarım Watch Dogs: Legion'i kaldırır mı?" gibi sorular meydana gelmişti. Ubisoft tarafından bugün yapılan açıklamada Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri açıklandı.

Watch Dogs: Legion Sistem Gereksinimleri Nedir?

29 Ekim 2020 tarihinde piyasaya sürülecek olan video oyununun 1080p düşük ayar, 1080p yüksek ayar, 1440p yüksek ayar, 4K ultra ayar, 1080p yüksek ayarlar Ray Tracing etkin ve 4K ultra ayar Ray Tracing etkin ayarları ile ilgili detaylı bir sistem gereksinimi paylaşıldı.

Düşük Ayar 1080p

• İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X

• VRAM: 4 GB

• RAM: 8 GB

• Depolama Alanı: 45 GB

• İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Yüksek Ayar 1080p

• İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 480

• VRAM: 6 GB

• RAM: 8 GB (Çift kanallı kurulum)

• Depolama Alanı: 45 GB

• İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Yüksek Ayar 1440p

• İşlemci: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060S veya AMD Radeon RX 5700

• VRAM: 8 GB

• RAM: 16 GB

• Depolama Alanı: 45 GB

• İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Ultra Ayar 4K

• İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti veya AMD Radeon VII

• VRAM: 11 GB

• RAM: 16 GB (Çift kanallı kurulum)

• Depolama Alanı: 45 GB (+ 20 GB HD Doku Paketi)

• İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Yüksek Ayar 1080p (Ray Tracing Etkin)

• İşlemci: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070

• VRAM: 8 GB

• RAM: 16 GB

• Depolama Alanı: 45 GB

• İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Ultra Ayar 4K (Ray Tracing Etkin)

• İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

• Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

• VRAM: 11 GB

• RAM: 16 GB (Çift kanallı kurulum)

• Depolama Alanı: 45 GB (+20 GB HD Doku Paketi)

• İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)