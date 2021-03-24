Eğer bu hafta sonunda oynayacak oyununuz yoksa, Londra sizi bekliyor. Ubisoft tarafından yapılan duyuru ile Watch Dogs: Legion sınırlı süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Ayrıca serinin yeni oyunu için içerik yol haritasının bir kısmını da paylaştı. Detaylar haberimizde.

Watch Dogs serisinin güncel oyunu Watch Dogs: Legion, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulmuştu. Özgürlük mücadelesi verdiğimiz oyunda, DedSec olarak Brexit sonrası Londra’ya gidiyor ve şehri baskıcı rejimin elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Seleflerinin aksine bu defa şehirdeki bütün bireyleri yönetebiliyor ve kendilerine özgü becerileri ve yetenekleri ile görevlerimizi tamamlayabiliyoruz.

Yakın bir zaman önce yayınlanan yeni güncellemeler ile bütün platformlar için eklenen çevrimiçi modun ardından Ubisoft, oyunculara oyunu bir denetme kararı aldı. Eğer henüz Watch Dogs: Legion oyununu oynamamışsanız, bu sizin için oldukça harika bir fırsat diyebiliriz.

Watch Dogs: Legion Ücretsiz Oluyor!

Verilen detaylara göre, 25 - 29 Mart 2021 tarihleri arasında PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store, ücretsiz olarak oynanabilecek olan oyunun bugün itibarıyla önyüklemesini yapabileceksiniz. İçerik olarak Skye Larsen görevine kadar ilerleyebiliyorsunuz. Ekibe karakter katma ve tüm açık dünya etkinliklerini tamamlama konusunda herhangi bir kısıtlama ile karşılaşmayacaksınız. Eğer oyunu beğenir ve tam sürüme geçmeye karar verirseniz de indirimli olarak satın alabilmeniz mümkün olacak, ki şu anda Ubisoft Store üzerinde % 50 indirim ile 134.5 TL’ye inmiş olduğunu söylemeden geçmeyelim. Kaydettiğiniz bütün ilerleme de tam sürüme aktarılacak.

Diğer yandan Watch Dogs: Legion oyununun Ağustos ayına kadar açıklanan içerik yol haritasına göre, Nisan ayının sonlarından Ağustos ayına kadar olan süreçte Sezon Kartı sahipler için yeni oynanabilir karakterler Mina Sidhu, Aiden Pierce, Wrench ve Darcy, yeni görevler ve hikaye genişletme paketi olan Watch Dogs: Legion Bloodlines yayınlanacak. Sezon Kartı sahibi olmayanlar için de yeni kooperatif görevler, yeni Assignment’lar, gelişmiş karakter özelleştirmesi, yeni karakterler DJ ve First Responder, Tactical Op 2 ve PvP modu için Invasion ve Extraction içerikleri yayınlanacak olup, Ağustos ayı içerisinde dünya genelinde düzenlenecek olan bir etkinlik düzenlenecek.

Son olarak, Watch Dogs: Legion oyununun 3.25 versiyonlu güncellemesi de yayınlandı. Güncelleme notlarına bakılırsa, çevrimiçi mod için Tactical Ops görevleri eklenir iken birçok hata çözümlemesi de gerçekleştiriliyor.