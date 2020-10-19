Yeni Watch Dogs ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile Watch Dogs: Legion'ın yeni nesil konsollardaki performansı ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.

Bizleri şehir şehir dolaştıran Watch Dogs serisinin sıradaki durağı Londra olacak. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışına da temas edilecek olan oyunda, bu gelişmenin etkilerini farklı bir şekilde göreceğiz. Watch Dogs: Legion, Brexit sonrası Londra şehrinde geçecek.

İkinci oyundaki DedSec topluluğunun da geri döneceği oyunda, işlenecek olan konu bu defa tek bir karakterin gözünden anlatılmayacak. Şehirde gördüğümüz bütün karakterleri yönetebileceğiz. Öncelikle onlara ait görevleri tamamladıktan sonra ekibimize katacağımız bu karakterler ile direniş gücümüzü kuvvetlendirecek ve şehri kontrolü altında tutmaya çalışan yönetimi ortadan kaldırarak özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapan Fransız yayıncı, Watch Dogs: Legion için daha önceden açıklanan sistem gereksinimlerinde bir güncellemeye gitmişti. Toplamda yedi farklı sistem gereksinimi ile karşılaştığımız bu tabloda, tam bir deneyim yaşamak isteyen oyunculara NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartının yolu görünmüştü.

PC versiyonunun bu şekilde gündeme oturmasından sonra, elbette oyunun yeni nesil konsollarda nasıl bir performans sunacağı da merak konusu olmuştu. Ubisoft bu zamana kadar bu konuya hiçbir açıklama getirmemişti ama yakın bir zaman önce, ufak bir detay paylaşımında bulunuldu.

Watch Dogs: Legion PS5 ve Xbox Series S / X Performansı Nasıl Olacak?

Fransız yayıncının bünyesinde çalışan Üretici Lathieeshe Thillainathan katılımı ile Reddit üzerinden bir AMA (Bana Bir Şey Sor) seansı gerçekleştirildi. Watch Dogs: Legion ile ilgili de soruların sorulduğu bu seans sırasında, serinin yeni oyununun PlayStation 5 ve Xbox Series S / X konsollarında sergileyeceği performans soruldu.

Thillainathan tarafından belirtilene göre Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollarda Işın İzleme desteği açık bir şekilde 4K 30 FPS akıcılığında oynanabilecek. Ancak görünüşe göre başka bir grafik modu da olacakmış gibi görünüyor. Yani bir ihtimal Işın İzleme kapatılarak 60 FPS akıcılığına ulaşabilecekmişiz gibi görünüyor.

Belki de Işın İzleme kapatılmadan 1080p çözünürlükte 60 FPS de olacak olabilir. Oyunun çıkışına daha zaman olduğu için Fransız yayıncının yakın bir zamanda detaylı bir açıklama yapacağını tahmin ediyoruz.

Watch Dogs: Legion PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One için 29 Ekim 2020, Xbox Series S / X için 10 Kasım 2020 ve PlayStation 5 için de 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.