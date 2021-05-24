Watch Dogs, Sil Baştan Driver Olarak Karşımıza Çıkacakmış

Fransız yayıncının popüler serisi Watch Dogs, sil baştan Driver oyunu olarak karşımıza çıkacakmış. Ancak sonradan keskin bir dönüş yaşanmış. Gelin bu keskin dönüşün detaylarına hep birlikte bakalım.

Watch Dogs, Ubisoft için bir amiral gemisi konumunda. 2012 yılında duyurulmuş olan oyun, 2009 yılında on kişi ile geliştirilmeye başlanmıştı. Ne var ki daha sonradan bu sayı bin kişinin üstüne çıkmıştı. Blume tarafından geliştirilmiş ve bütün cihazların bağlı olduğu ctOS isimli programlama ağının kontrolündeki 2013 yılının Chicago şehrinde geçmekte olan oyunda, bilgisayar korsanı ve koruma görevlisi olan Aiden Pearce rolüne bürünüyor ve öldürülen yeğenimizin intikamını almak için yola çıkıyorduk.

2014 yılında PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için satışa sunulan oyunda, oynanışa bağlı olarak cep telefonumuzu kullanarak birçok cihazı kontrol edebiliyoruz. Buna bağlı olarak da karşılaştığımız zorlu durumları, kimi zaman doğrudan saldırarak zaman da gizliliğe dayalı taktikler kullanarak aşabiliyoruz.

Her ne kadar ilk başka ‘GTA Katili’ gibi iddialı bir çıkış yapılmış olsa da, ne yazık ki daha sonrada Rockstar Games tarafından geliştirilen serinin gölgesinde kalmaktan kurtulamamıştı. Peki bu Watch Dogs’un esasen bir Driver oyunu olarak planlandığını biliyor muydunuz?

Watch Dogs, Sil Baştan Driver Oyunu Olarak Doğmuş

Bildiğiniz gibi Driver serisinin son oyunu, 2011 yılında satışa sunulmuş olan Driver: San Francisco’ydu. Ne var ki beklenen satış rakamlarına ulaşamayan bu oyundan sonra, uzun süreli bir sessizliğe gömülmüştü. Bu süreçte Fransız yayıncı, oyuncuların uzun zamandır yeni bir oyununu görmek istedikleri seriyi sil baştan almanın planlarını yapıyormuş. The Driver adı altında geliştirilmekte olan proje, Driver: San Francisco tamamlanmaktayken Ubisoft Montreal tarafından yürütülüyormuş.

Bir Ubisoft kaynağı tarafından aktarılana göre, modern zamanda ve büyük bir şehirde geçecek, gerektiğinde yürüyerek gerekse de araba süreceğimiz açık dünya oyununda, parkur ve çatışma sistemi de olacakmış. Ne var ki bu konseptin Driver serisine yedirilmesi aşamasında, bir karar değişikliğine gidilmiş. Ubisoft Montreal stüdyosu, Üst Yönetici Yves Guillemot’u satış başarısı az olan Driver yerine kendilerine özgü GTA konusunda ikna etmeyi başarmış ve yepyeni bir fikri mülkiyet olan Watch Dogs karşımıza çıkmış.

Bu denli keskin yön değişimlerini oyun sektöründe çok sık görmüyoruz, ama Ubisoft bünyesinde böylesi bir değişim son olarak Prince of Persia serisinde sil baştan yapım olarak ortaya çıkan ama sonradan yine farklı bir fikri mülkiyet haline gelen Assassin’s Creed var. Watch Dogs ise bir başka örnek oldu.

Söz konusu bu değişime bağlı olarak, ileride yeni bir Driver görüp görmeyeceğimiz belirsizliğini koruyor. Ne var ki Driver: San Francisco ile yaşanan başarısızlık, büyük ihtimalle serinin tabutuna sağlam bir çivi çakmış oldu.