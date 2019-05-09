Watchmen Dizisinin İlk Resmi Fragmanı Yayınlandı

Final sezonuyla ekranlarda olan efsanevi dizisi Game of Thrones’a veda etmeye hazırlanan HBO, yeni orijinal serilerini görücüye çıkarmaya başladı. ABD’li şirket, merakla beklenen Watchmen dizisinin ilk resmi fragmanını yayınladı.

Çoğu kişi Watchmen’i, yönetmen koltuğunda Zack Snyder’ın oturduğu 2009 yapımı filmden hatırlayacaktır. Kimilerine göre gelmiş gelmiş en iyi süper kahraman filmlerinden bir tanesi olan Watchmen, hikaye ve karakter kurgusu ile başta DC hayranları olmak üzere çoğu insanın hafızasında yer etmişti.

HBO’nun Watchmen’in televizyon uyarlaması üzerinde çalıştığı haberlerini ilk kez 2017 yılının sonlarına doğru almıştık. Geçtiğimiz yılın kasım ayında merak edilen seriden ilk görüntüleri paylaşan şirket, şimdi de Watchmen dizisinin ilk resmi tanıtım fragmanını yayınladı.

Lost’un senaristi Damon Lindelof tarafından yaratılan seri, HBO’nun ilk süper kahraman dizisi olacak. Watchmen dizisinin yıldızları Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Tim Blake Nelson ve diğerleri, süper kahramanların hukuka aykırı, tehlikeli ve büyük bir tehdit olarak görüldüğü bir dünyada hayatta kalmaya çalışacak.

Watchmen’in televizyon uyarlaması, Alan Moore ve Dave Gibbons’ın 1986 yılında kaleme aldıkları orijinal hikaye ile birebir aynı olmayacak. Lindelof daha önce yaptığı açıklamada, serinin orijinal hikaye ve film uyarlaması arasında hassas bir denge kuracağını söylemişti.

HBO, dizinin ne zaman yayınlanacağını henüz açıklamadı; ancak beklentiler bu sonbaharda izleyicilerle buluşacağı yönünde.