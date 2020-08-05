Apple tarafından yayınlanan ve watchOS 7 yazılımının dördüncü basamak geliştirici sürümü olan watchOS 7 Beta 4 beraberinde bazı önemli yenilikler ve hata iyileştirmeleri ile birlikte geliyor. Peki watchOS 7 Beta 4 yenilikleri neler ve hangi kimler indirebilir? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

watchOS 7 Beta 4 Yenilikleri ve Hata Düzeltmeleri

Diğer pek çok ürün grubunun aksine Public Beta olarak sunulmayan watchOS 7, dördüncü beta güncellemesini aldı. iPhone'daki Watch uygulamasından ya da saatte yer alan ayarlar uygulamasından yüklenebilen yeni güncelleme, yine yalnızca geliştiriciler için sunuluyor.

Apple, watchOS 7 sürümünü aşağıdaki cihazlar için yayınlıyor:

- Apple Watch Series 3

- Apple Watch Series 4

- Apple Watch Series 5

Yani bu yeni sürümle birlikte Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 2 için sunulan yazılım desteği sona ermiş olacak. Yani bu iki model, watchOS 7 ile birlikte gelen saat yüzü paylaşımı desteği, uyku takibi modu, egzersiz geliştirmeleri gibi bazı yeniliklerden faydalanamayacak.

Şu aşamada bilindiği kadarıyla watchOS 7 sürümünün Public Beta olarak yayınlanmamasının ardında performans yönünde ciddi iyileştirmelere ihtiyaç duyması olduğu düşünülüyor. Yeni güncellemenin de yeniliklerden ziyade hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve stabilizasyon üzerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Peki siz watchOS 7 üzerinde herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Sizce yeni sürüm, öncekilere nazaran daha iyi bir performansla çalışıyor mu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.