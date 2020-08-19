Apple tarafından WWDC 2020 sırasında duyurulan watchOS 7, pek çok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Eğer yazılımı herkesten önce deneyimleyebilmek için yazılımın beta programına dahil olduysanız, watchOS 7 Beta 5 geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Peki watchOS 7 Beta 5 Yenilikleri neler?

watchOS 7 Beta 5 Yenilikleri: Neler Sunuyor?

iOS 14 Beta 5 ve iPadOS 14 Beta 5 ile birlikte yayınlanan watchOS 7 Beta 5 şu andan itibaren geliştiricileri için indirilebilir durumda ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde halka açık şekilde de yayınlanmasını bekleyebiliriz. Mevcut durumda yeni sürümün yeni özelliklere değil, kararlı sürüm öncesi performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri üzerine kurulu olduğunu görüyoruz.

watchOS 7 ile gelen yenilikleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

- Uyku Takibi ile birlikte kullanıcılar herhangi bir üçüncü parti programa ihtiyaç duymaksızın uykularını takip edebilecek.

- Geliştiriciler saat yüzlerinde birden fazla komplikasyon sunabiliyorlar.

- Covid-19 için el yıkama hatırlatıcısı.

- Daha gelişmiş egzersiz ve antrenman takibi.

Eğer watchOS 7'yi herkesten önce deneyimleyebilmek istiyorsanız, kısa bir süre önce halka açık şekilde yayınlandığını hatırlatalım. Ufak bir detay olarak bu güncellemeyi indirebilmek için Watch Series 3, Watch Series 4 ya da Watch Series 5 kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Peki siz watchOS 7 Beta 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Saatinize watchOS 7'nin beta sürümünü yüklemeyi düşünüyor musunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.