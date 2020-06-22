watchOS 7 Tanıtıldı: watchOS 7 Yeniliklikleri Açıklandı

Apple, WWDC 2020 Geliştirici Konferansı'nda watchOS 7'yi tanıttı. watchOS 7 yenilikleri duyuruldu. İşte watchOS 7 yenilikleri ve watchOS 7 hakkında merak edilen tüm detaylar.

watchOS 7 Yenilikleri Duyuruldu!

Apple, iOS 14'ün yanı sıra bazı ana ekran iyileştirmeleri ve yeni fitness özellikleri ile birlikte watchOS 7'yi duyurdu. watchOS 7 sayesinde akıllı saatin yüzü diğer kullanıcılar ile kolayca paylaşılabilecek. WatchOS 7 sayesinde akıllı saat uyku takibi yapabilecek. Yeni uyku izleme özelliği, kullanıcıların uyanma ve ne zaman uykuya geçmeleri hakkında önerilerde bulunacak.

Koronavirüs, el yıkamayı önemli hale getiriyor ve Apple, watchOS 7 ile Apple Watch'a el yıkama takibi ekliyor. Kullanıcı elini yıkamaya başladığında akıllı saat 20 saniyelik bir geri sayım başlatacak ve kullanıcı el yıkamayı erken bitirirse, yıkamaya devam etmesi için saat üzerinden bildirim gönderilecek. Apple Watch ayrıca kullanıcıya eve döndüğünde ellerini yıkaması için hatırlatacak. iPhone'daki Sağlık uygulaması, kullanıcının el yıkamasının sıklığını ve süresini gösterecek.

Egzersiz uygulaması, Apple Watch'taki en popüler uygulamalardan biridir ve şimdi dört heyecan verici yeni egzersiz türüne daha sahip. watchOS 7 sayesinde akıllı saat dans egzersizlerini tespit edecek.