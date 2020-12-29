WatchOS Çıkmadan Önce Üretilen Apple Watch Prototipi Ortaya Çıktı

Apple Watch prototipi olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı .Cihazın yıllardır nasıl bir şekilde hasar görmekten çalışmaya devam ettiği büyük merak konusu. Gelin hep beraber yıllar önce üretilen prototipe göz atalım.

WatcOS Çıkmadan Önce Üretilen Apple Watch Prototipi

Küçük bir iPod'u andıran bir güvenlik çantasıyla gizlenmiş bir Apple Watch prototipini gösterdiği iddia edilen yeni görüntüler ve videolar, Steve Jobs tarafından inşa edilen gizli bir şirketin ürün geliştirme perdesinin arkasına nadir bir bakış sunuyor.

İlk olarak birkaç ay önce Twitter kullanıcısı Apple Demo tarafından yayınlanan bu görseller Apple'ın kendi dahili geliştirme uygulamalarını watchOS 1.0 öncesi bir yazılım yapısında çalıştıran cihaza ilk bakış atmamızı sağlıyor.

Video, prototip donanımı test uzmanlarına teslim etmek için kullanılan orijinal karton ambalajı göstererek başlıyor.

Etikette "Bu ürün Apple Gizli olarak sınıflandırılmıştır ve" Ultra "güvenlik programı olarak belirlenmiştir. Bu prototip, geri çağrıldığında veya sizin tarafınızdan iade edilmelidir" yazıyor. Dokunmatik ekranlı cihazın açıldığında, Apple'ın kendi dahili uygulamalarını gösterecek şekilde yapılandırıldığı görülüyor.

Cihazının içinde bulunan "Springboard zoom" uygulaması, 2015'te ilk Apple Watch'la birlikte gelen orijinal watchOS ana ekranına çok benzemekte. Navigasyon için Digital Crown yok. Bunun yerine kasanın sağ tarafındaki düğmeler var. Ön taraftaki Ana Sayfa düğmesi ve sol taraftaki ses açma / kısma düğmeleri gibi görünen öğeler hiçbir zaman kullanılmakta olarak gösterilmez ve işlevsel olmayabilir.

Sizler WatchOS çıkmadan önce üretildiği söylenen Apple Watch prototipi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Watch Series 6, Watch SE ve iPad (Nesil 8) ülkemizde satışa sunuldu.

Önceki modelin tasarımına benzer bir tasarımla gelen Watch 6, yeni nesil Apple S6 işlemci ile birlikte kutudan çıkıyor ve kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yardımcı olan dört adet oksimetre ile birlikte geliyor. Modelle ilgili ayrıntılı detayları hemen aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

Watch 6'nın 40mm varyantı için fiyat 3.799 TL olarak belirlenmiş durumda.

Watch 6'nın 44mm varyantı için fiyat 4.049 TL olarak belirlenmiş durumda.

Watch 3 ve Watch 6 arasında konumlanan Watch SE, yenilenmiş tasarımı ile birlikte her iki model arasında bir köprü görevi görüyor.