WB Games Montreal, Batman Paylaşımlarına Devam Ediyor

Yakın bir zamanda yeni bir Batman oyununun duyurusu ile karşılaşabiliriz. WB Games Montreal Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yapıldı.

Hatırlayacağınız üzere dün sizlerle paylaşmış olduğumuz haberimizde Batman: Arkham Origins oyununu geliştirmiş olan stüdyonun yapmış olduğu gizemli bir paylaşımdan bahsetmiştik. Bu paylaşımda Bat sinyalinin olduğu klip vardı ve ara ara bir takım semboller saliselik bir hızla geçiyordu. Bu semboller Court of Owls ve diğeri ise Ra's al Ghul topluluklarına işaret ediyordu.

Yakın bir zaman önce WB Games Montreal Twitter hesabından Capture the Knight (Şövalyeyi Esir Al) başlıklı yeni bir paylaşım daha yapıldı. Bu defa on saniyeden kısa bir klibin iliştirilmiş olduğu paylaşımda, ilk paylaşımdaki saliselik olarak görünen sembollere yer verilmiş. Altı saniyelik süre boyunca birbirlerine geçişle ekranımıza geliyorlar ve Court of Owls bu yeni paylaşımda da karşımıza çıkıyor.

Capture the Knight / Cape sur la nuit pic.twitter.com/yMFXMd4djU — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 23 Eylül 2019

Bilmeyenler için özet geçmek gerekirse, Türkçe mealiyle Baykuşlar Mahkemesi organize bir suç örgütüdür. DC Comics tarafından yayınlanan çizgi-romanlarda Batman ile ortaya çıkarlar. Gotham şehri kadar eski olan bu örgütün varlığı eski bir Gotham şehri tekerlemesi biçiminde nesilden nesle taşınmıştır.

Bu arada bir önceki haberimizdeki Twitter paylaşımı daha sonradan Batman çizgi-romanlarındaki Baykuşlar Mahkemesi hikayesinin yaratıcısı olan Scott Snyder tarafından "Bekleyin... #bewarethecourtofowls" yorumuyla paylaşıldı. Ne var ki bu paylaşım daha sonradan silindi ama ekran görüntüsüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Bugün TSİ 23:00 sıralarında başlayacak olan State of Play yayını var. Sony yeni oyun duyurularının yapacağından bahsetmişti ve yeni Batman oyununun bu yayın sırasında duyurulabileceği düşünülüyor. Bekleyelim, görelim.