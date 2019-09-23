WB Games Montreal'dan Şüpheli Batman Paylaşımı

Ünlü süper kahraman Batman, 21 Eylül 2019 tarihinde sekseninci yılını doldurdu. İlk olarak DC Comics tarafından yayınlanan Detective Comics serisinin yirmi yedinci sayısında karşımıza çıkan süper kahramanı, sonrasında da birçok filmde ve oyunda görmüştük. Batman: Arkham Knight, şu an için piyasadaki son ana Batman oyunu. 2015 yılında çıkmış olan bu oyundan sonra yeni bir oyunun duyurusu yapılmamıştı ama yakında özlem bitecekmiş gibi görünüyor.

WB Games Montreal Twitter hesabı üzerinden Batman içerikli yeni bir paylaşımda bulundu. Hatırlatma yapmak gerekirse, bu stüdyo Batman: Arkham Origins oyununu geliştirmiş olan stüdyo. Haliyle de sosyal medya üzerinde yeni bir Batman oyununun duyurusunun planlandığına dair bir söylenti rüzgarı esmeye başladı.

Öncelikle bahsi geçen Twitter paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj — WB Games Montréal (@WBGamesMTL) 22 Eylül 2019

Sizin de fark etmiş olduğunuz üzere otuz saniye uzunluğu olan klipte belirli aralıklarla üç farklı logo görünüyor. Eğer tam göremediyseniz buradan bakabilirsiniz. Bu logolardan bir tanesi Court of Owls ve diğeri ise Ra's al Ghul topluluğuna işaret ediyor.

Özellikle Court of Owls logosunu geçtiğimiz sene de görmüştük. Öyle ki, Warner Bros. Montreal stüdyosundan Asistan Üretici Valerie Vezina, üzerinde Court of Owls baskılı bir tişört ile çektirdiği fotoğrafını Twitter hesabı üzerinden paylaşmış ve ortalığın hareketlenmesine neden olmuştu. Hal böyle olunca da, yapılan son paylaşım da bir hayli dikkat çekici diyebiliriz.

Warner Bros. Montreal bir şeyler karıştırıyor ama ne? Bunu bekleyip görmekten başka bir çaremiz yok. Her an yeni bir Batman oyunu duyurulabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.