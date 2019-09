WB Games Montreal'dan Şüpheli Batman Paylaşımı

Ünlü süper kahraman Batman, 21 Eylül 2019 tarihinde sekseninci yılını doldurdu. İlk olarak DC Comics tarafından yayınlanan Detective Comics serisinin yirmi yedinci sayısında karşımıza çıkan süper kahramanı, sonrasında da birçok filmde ve oyunda görmüştük. Batman: Arkham Knight, şu an için piyasadaki son ana Batman oyunu. 2015 yılında çıkmış olan bu oyundan sonra yeni bir oyunun duyurusu yapılmamıştı ama yakında özlem bitecekmiş gibi görünüyor.

WB Games Montreal Twitter hesabı üzerinden Batman içerikli yeni bir paylaşımda bulundu. Hatırlatma yapmak gerekirse, bu stüdyo Batman: Arkham Origins oyununu geliştirmiş olan stüdyo. Haliyle de sosyal medya üzerinde yeni bir Batman oyununun duyurusunun planlandığına dair bir söylenti rüzgarı esmeye başladı.

Öncelikle bahsi geçen Twitter paylaşımına aşağıdan bakabilirsiniz.

@WBGamesMTL is proud to celebrate Batman’s 80th anniversary with rest of the world during #BatmanDay #Batman80 pic.twitter.com/4VGz9kBWxj