WB Games Montreal'in Batman Oyunu, Sil Baştan Yapım Olabilir

WB Games Montreal, geliştirme süreci devam eden yeni Batman oyunu ile ilgili geçtiğimiz aylarda birçok gizemli ve merak uyandırıcı tanıtım yapmıştı. Bu tanıtımlara bağlı olarak, Baykuşlar Divanı topluluğunun kilit rol oynayacağı bir oyunun yolda olduğundan emin olmuştu.

Bu resmi tanıtımların dışında, bir takım iddialar ile karşılaşmış olduğumuzu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Sabi isimli Twitter kullanıcısı yeni oyunun adının Batman: Arkham Legacy olacağını ve tüm Batman ailesinin yönetilebilir şekilde karşımıza çıkacağını söylemişti. Bu iddiaya, yakın zaman önce yenileri eklendi.

Geeks WorldWide sitesi, kendilerine yakın olan kaynakların WB Games Montreal stüdyosunun yeni oyununun, beklentilerin aksine tam anlamıyla olmasa da bir sil baştan yapım olacağını söylüyor. Geliştirici stüdyo esasen Batman: Arkham serisine yeni bir oyun yapma hazırlığındaymış ve The Game Awards 2016 sırasında duyurmayı planlıyormuş. Ama sonradan akla gelen farklı fikirler ve yönetim değişiklikleri ile yepyeni bir başlangıç yapılmaya karar verilmiş.

Yeni Batman oyununun seri ile bağlı yeni bir DC Oyun Evreni ile karşımıza geleceği de söyleniyor. Ne zaman duyurulacağına dair bir bilgi verilemiyor ama Rocksteady Studios tarafından geliştirilmekte olan sıradaki DC oyunundan önce, önümüzdeki Sonbahar aylarında satışa sunulacağı iddia edilmiş. Ayrıca Batman ailesinin oynanabilir olacağı, kooperatif desteğinin ve Baykuşlar Divanı topluluğunun bulunacağından da bahsedilmiş ki daha önceden yapılan gizemli tanıtımlar ve Sabi tarafından ortaya atılan iddia da buna işaret ediyordu.

Bu iddialar, Warner Bros. ve WB Games Montreal tarafından ne teyit edildi ne de yalanlandı. Ancak söylenen zaman aralığı doğru ise yakın bir zamanda tanıtımlar hız kazanabilir ve en geç E3 2020 fuarında duyurulabilir.