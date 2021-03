We Are Football: Football Manager'a Rakip Geliyor

Menajerlik oyunlarını sevenler için bu Yaz mevsiminde farklı bir deneyim sunacak olan yeni alternatif geliyor. THQ Nordic ve Winning Streak Games tarafından We Are Football PC için duyuruldu.

Steam üzerinden üzerinden 10 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak olan oyunun geliştirici kadrosunda, FIFA Manager, ANSTOSS, Total Club Manager serilerine katkıda bulunan Gerald Köhler, Rolf Langenberg ve Dirk Winter gibi önemli isimler de bulunuyor. Söylenene göre We Are Football, hayallerimizdeki takımı kurmaya olanak tanıyacakmış.

We Are Football Nasıl Bir Oyun Olacak?

Menajerlik oyunları tarihinde ilk defa aynı işlevler ve oynanış unsurları sunan kadın futbolu modu da sunacak olan We Are Football, tüm oyun modlarında da en yüksek kaliteyi sunacak. Her türlü kararınız için anlık geri bildirimler alacak iken, gerçek yönetim görevlerine odaklı olacak oyunda zamanı en etkili biçimde yönetmek durumunda olacaksınız. Takımınızı, iş arkadaşlarınızı, altyapınızı, taraftar kitlenizi ve daha fazlasını büyüterek uzun vadeli olarak kulübünüzü geliştirmeniz gerekecek. Bu bağlamda, başarıya giden yolda yalnızca iş arkadaşlarınız ile çalışmak durumunda olacaksınız. Diğer yandan, başarıya ulaşan takımınızdaki her bir oyuncu da kendi hikayesini yazacak.

Aşina olduğumuz menajerlik oyunları kadar derin bir yapıya sahip olacak, We Are Football öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca kapsamlı menajerlik işlevlerinin, geliştirilebilir menajer becerilerinin, futboldaki son gelişmelerin, detaylı takım ve oyuncu özelliklerinin, modern antrenman ve gerçekçi antrenman planlamasının, her oyuncu için bireysel beceri ağacının, kapsamlı altyapı sisteminin ve oyun tarzları ve temel kuralların, devre arası konuşmalar ve maç sonrası taraftar yorumlarının, içinde gezebileceğiniz kulüp müzesinin ve daha fazlasının bulunacağı söyleniyor.

Dünya üzerindeki herhangi bir ülkede düzenlenebilecek olan We Are Football, otomatik oyuncu ve takım oluşturmaya, arma ve formalar için kapsamlı düzenleyicilere, kendi görsellerinizi oyunda kullanmaya ve erkek ve kadın liglerinde oynamaya da imkan tanıyacak.

10 Haziran 2021 tarihinde PC (Steam) için yayınlanacak olan oyunun duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.