We Happy Few ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Bu ay Xbox Game Pass aboneleri yine çok şanslılar. Geçtiğimiz seneyi dolu dolu geçiren abonelere yeni oyunlar sunulmaya devam ediliyor. Microsoft yaptığı açıklamayla dört oyunun daha bu ay Xbox Game Pass'e geleceğini duyurdu.

Xbox Game Pass, her Xbox One sahibi için vazgeçilmez bir servis haline geldi. Ödediğiniz oldukça az bir miktar paraya karşılık, devasa bir havuza ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabiliyorsunuz. Geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde Microsoft, bu servise 116 kadar yeni oyun eklemişti. Bu seneye hızlı bir giriş yapan yazılım devi, ilk günden bu zamana kadar Life is Strange 2: Episode 1, ARK: Survival Evolved, Farming Simulator 17, Absolver, Just Cause 3 ve Aftercharge oyunlarına ek olarak, sürpriz bir şekilde Ultimate Marvel vs. Capcom 3 de oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Bugün ise Microsoft tarafından yapılan yeni bir duyuru ile We Happy Few, The LEGO Movie Videogame, Middle-Earth: Shadow of Mordor ve Saints Row: The Third oyunlarının bugünden itibaren Xbox Game Pass servisine ekleneceği açıklandı.

We Happy Few (17 Ocak 2019)

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan We Happy Few, Compulsion Games tarafından geliştirilmişti. Oyun 1960'lı yılların ortalarındaki hayali Wellington Wells şehrinde geçiyor. Oyuncular olarak her birinin kişisel bir görevi olan üç karakterden birini yönetiyoruz. Amacımız ise halüsinasyona sebep ilacın aşırı kullanımından dolayı halkın dünyaları hakkında gerçekten, yönlendirilmeye açık ve ahlaktan yoksun bir şekilde habersiz kaldıkları şehirden kaçmaya çalışmak olacak.

The LEGO Movie Videogame (17 Ocak 2019)

TT Fusion tarafından geliştirilmiş olan The LEGO Movie Videogame, The Lego Movie animasyon filminin senaryosunu takip ediyor. Konu olarak da kendisini yanlışlıkla dünyayı kurtarmak için anahtar olarak tanımlayan Emmet isimli bir LEGO rolüne bürünüyoruz. Yolumuz boyunca yabancı karakterlerle kardeşlik bağı kurarken, şeytani bir zorbayı da durdurmaya çalışıyoruz.

Middle-Earth: Shadow of Mordor (24 Ocak 2019)

Middle-Earth: Shadow of Mordor, Monolith Productions tarafından geliştirilmişti. 2014 yılının Eylül ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Kasım ayında da PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan oyun, konu olarak The Hobbit ve The Lord of the Rings serilerinin arasındaki bir zamanda geçiyor. Elf Lord Celebrimbor'un öfkesi ile bağı olan Talion karakterini yönettiğimiz Middle-Earth: Shadow of Mordor, Nemesis sistemiyle de büyük takdir toplamıştı.

Saints Row: The Third (24 Ocak 2019)

İlk oyunu 2006 yılının Ağustos ayında çıkmış olan serinin üçüncü oyunu, Saints Row: The Third, Third Street Saints isimli bir çetenin üç rakip çeteye karşı verdiği mücadelede başından geçenleri anlatıyor. Çizgisel oynanışın aksiyon macera ve yarış sahneleri ile karıştırılması neticesinde açık dünya oynanış ile karşımıza çıkan Saints Row: The Third, serinin özünde olan popüler kültüre göndermelerin de bulunduğu mizahi yapısını aynen sunuyor.