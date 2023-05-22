Wear OS 4 ile Akıllı Saatleriniz Renk Kazanacak

Google'ın Wear OS platformuna yönelik bir sonraki büyük güncellemesinin Wear OS 4 şeklinde geleceğini biliyoruz. Google yeni nesil yazılımı I/O 2023'te Pixel 7a lansmanıyla birlikte duyurdu. Şirket ne beklememiz gerektiği konusunda fazla bir şey açıklamadı ancak 9to5Google, yazılım kullanıcı arayüzünü akıllı telefonlardaki Android ile daha tutarlı hâle getirecek küçük bir özellik ortaya çıkardı.

Google, Android Studio emülatörü aracılığıyla OEM'ler için Wear OS 4'ün bir önizlemesini yayınladı. Bu önizlemenin bir incelemesi, Wear OS akıllı saatlerde bulunacak yeni "Dinamik Temayı Etkinleştir" özelliğini ortaya çıkardı.

Wear OS 4 "Dinamik Tema" Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Bu seçenek açıldığında Android'in Material You renk düzeni kullanıcı arayüzünün çeşitli kısımlarına uygulanıyor. 9To5Google, bu seçenek etkinleştirildiğinde Hızlı Ayarlar menüsü, Ayarlar sayfası ve Wear OS kullanıcı arayüzünün diğer bazı bölümlerinin saat kadranının tonlarını ve vurgularını benimsediğini gözlemledi ancak Play Store'dan indirilen bir saat kadranı her şeyi mavi tonuna geri döndürüyor. Bunun nedeni özelliğin henüz tamamlanmamış olması olabilir.

Material You dinamik teması Android 12'de tanıtılmıştı. Wear OS 4 teknik olarak saatleri Android 11'den Android 13'e yükselteceğinden, bu özelliğin eklenmesi beklenen bir şeydi.

Wear OS 4 ayrıca platforma bir yedekleme ve geri yükleme özelliği de ekliyor. Desteklenen giyilebilir cihazların pil ömrünü iyileştirmesi ve gelişmiş erişilebilirlik seçenekleri getirmesi bekleniyor.