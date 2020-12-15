Tüm Web Tarayıcılarını Etkileyen Kötü Amaçlı Yazılım Tespit Edildi

Tüm büyük ve popüler web tarayıcılarının kullanıcıları için tehdit potansiyeline sahip olan yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu tarayıcıların içerisinde Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge ve hatta Yandex gibi küçük tarayıcılar da bulunuyor. Kötü niyetle geliştirilen söz konusu yazılımın kullanıcıların arama sorgularını başka sonuçlarla değiştirdiği öğrenildi.

Web Tarayıcılarını Etkileyen Bu Kötü Amaçlı Yazılıma Dikkat!

Kullanıcı bilgilerini ele geçirmek, yasal olmayan yollardan para kazanmak gibi birçok amaçla her geçen gün yeni bir yazılım geliştiriliyor. Kullanıcıların bilgisayarına bulaştırılan söz konusu zararlı yazılımdan tüm web tarayıcılarının olumsuz etkilendiği tespit edildi. Kullanıcıların aramalarına göre listelenen sonuçları değiştiren bu yazılım, büyük bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılan popüler web tarayıcılarını etkileyebiliyor.

Adrozek olarak adlandırılan bu zararlı yazılımı diğer kötü niyetle geliştirilmiş yazılımlardan ayıran en önemli fark ise içerisinde bulunduğumuz 2020 yılının mayıs ayından ağustos ayına kadar on binlerce kullanıcının tarayıcısına zarar veren bir yazılım olması. Bu yazılımın ayrıca diğer kötü niyetli yazılımlara göre kullanıcıların cihazlarına daha hızlı bulaştığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken internet kullanım oranında da büyük bir artış meydana geldi. Öte yandan 2020 yılı bilgisayar korsanlarının faaliyetlerinin en çok sürdürdüğü yıl oldu. 2020’de insanlar gerçek virüsten etkilendiği gibi dijital virüsten de olumsuz etkilendi. Adrozek adlı bu yazılım ise internet kullanıcılarını kötü amaçlı reklamların bulunduğu sayfalara yönlendirmek için geliştirildi.

Cihazına söz konusu virüsün bulaştığı kişilerin Google ve benzeri arama motorlarını kullanarak bir arama gerçekleştirdiği zaman arama sonuçlarında büyük bir farklılık meydana geliyor. Bu zamana kadar geliştirilen reklam virüslerine göre çok daha farklı olma ve hızlı bulaşma niteliğine sahip Adrozek’in yer aldığı bir web tarayıcısında herhangi bir arama motoru kullanılarak arama yapıldığında ilk sayfada normal arama sonuçları değil, reklam bağlantıları yer alıyor.

Microsoft tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu yazılım eylül ayına kadar yüzlerce kişinin cihazına ulaştı. Bu kötü niyetli yazılımın bulaştığı tarayıcılarda “Xbox” şeklinde bir arama yapılırsa arama sonucunun ilk sayfasında “Bedava Xbox İndir” veya “Ücretsiz Xbox İndir” şeklinde reklam bağlantıları çıkıyor. İlk sayfada yer alan bu tür bağlantılar aslında arama motoru tarafından gösterilen gerçek arama sonuçlarından değil, yazılım tarafından ayarlanan arama sonuçlarından oluşuyor.