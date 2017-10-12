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Webend Proje Hikayeleri 21 Ekim'de İzmir'de

Erkan Calp
Erkan Calp etkinlik
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Yazılım sektörüne ışık tutacak Webend etkinliği, “Proje Hikayeleri” konusuyla 21 Ekim’de İzmir’de gerçekleşecek. Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte konuşmacılar proje serüvenlerini hikayeleştirilmiş formatta katılımcılarla paylaşacak.

Ankara ODTÜ,  İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin ardından İzmir Mimarlar Odası Alsancak Şubesinde Proje Hikayeleri konusuyla gerçekleştirilecek Webend etkinliğine yazılımla doğrudan ve dolaylı ilgilenen 350’nin üzerinde kişi katılıcak. Yazılımcı olmak isteyenlerin, yazılımcıların, bilgisayar bölümü öğrencilerinin, yazılım projesi geliştirecek kişilerin, proje yöneticilerinin kaçırmaması gereken bir etkinlik olduğunu düşündüğümüz Webend etkinliğinde bir yazılım projesinin geliştirilme aşaması eğlenceli bir dille katılımcılara aktarılacak.

Sadece yazılımcılar için değil, girişimciler, proje yöneticileri, öğrenciler hatta sistem uzmanları için de önemli bir etkinlik olan Webend etkinliğine kayıt olmak için webend.org adresi üzerindeki kayıt formuna isim ve e-posta adresi bilgilerini girmek yeterli. Bu yıl ilk defa Destekçi Bileti satın alarak kayıt olanlara katılımcı sertifikası verilecek. Etkinlik için önerisi olanlar fikirlerini slack üzerinden (#webend kanalı) iletebilecek.

Webend Etkinlik Programı:

 

  1. Yasin Erdal - Dünyanın diğer ucundan proje yönetmek.
  2. Enis Bayramoğlu - Picus’da Fonksiyonel Programlama.
  3. Gökhan Şengün - Bir uygulamanın kapasitesini 150 katına çıkartmak.
  4. M. Atıf Ceylan - Geleceğin geliştirici ve yöneticileri için SitenizOlsun.com tecrübeleri.
  5. Çağatay Çalı - 0’dan 100’e 3 gecede Tick.chat
  6. Aziz Arslan - Bir projenin “Data-driven” Redesing hikayesi
  7. Eser Özvataf - Hangi ihtiyaçlarla Serverless’a sürüklendik?
  8. Gencebay Demir - Kamuda Açık Kaynak
  9. İsmail Baskın - Cloud teknolojileri ile ekibiniz 10 kaplan gücünde

Webend Etkinliği Web Sitesi: webend.org

Webend Sosyal Medya Hesapları: Twitter Facebook

ETİKETLER: etkinlik webend

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