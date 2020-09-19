ABD Başkanı Trump Açıkladı: WeChat ABD'de Yasaklanıyor

ABD Ticaret Bakanlığı Pazar gününden itibaren WeChat'i yasaklayacaklarını duyurdu. WeChat artık ABD'de indirilemeyecek, ödeme yapılamayacak ve aynı zamanda ABD için kullanılamaz hale gelecek.

ABD Başkanı Trump'ın yasaklama emriyle başlayan süreç ini öngören ABD Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçti. WeChat'i yasaklama kararı alan ABD hükümeti, mobil uygulamanın çalışmasını veya optimizasyon sağlamasının önüne geçiyor.

WeChat'e ilişkin alınan yasaklama kararıyla birlikte ABD'de yaşayan Çinli vatandaşlarlar ülkeleriyle nasıl iletişime geçeceklerini düşünüyor. ABD yaşayan Çinli kullanıcılar bu yasakla birlikte iletişim kuramama düşüncesinin "acı verici ve endişeli" olduğunu söylüyorlar.

ABD'de yaşayan Çinliler için VPN alternatifi

WeChat Çin'le iletişim kurmanın birkaç yolundan biridir çünkü Facebook, WhatsApp ve Gmail gibi uygulamaların tümü Çin'de yasaklı. Ticaret Bakanlığı'nın yasaklama emri, ABD merkezli kullanıcıların Çin'deki insanlarla iletişim halinde kalmak için VPN, telefon veya FaceTime alternatifleri bulması anlamına geliyor.

ABD WeChat'i neden yasakladı?

ABD hükümetine göre WeChat ve TikTok ulusal güvenliği tehdit ediyor. Hükümetin iddiasına göre Çinli uygulamalar ABD'den hassas veriler toplayabilir, depolayabilir ve Çin devleti için bunları işleyebilir.

WeChat'in ana şirketi Tencent uzun vadeli bir çözüm elde etmek için Amerikalı yetkililerle çalışmaya devam edeceğini ve şirketin en yüksek kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği standartlarına sahip olduğu söyledi.