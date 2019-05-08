WeChat, Kripto Para İşlemi Yapan Kullanıcıları Yasaklayacak

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Çin'in sosyal medya, sohbet ve ödeme uygulaması WeChat, ödeme politikasında değişiklik yaptığını açıkladı. Artık WeChat üzerinden kripto para işlemi yapan kullanıcılar engellenecek.

Yeni politika 31 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve kripto para işlemi yapan kullanıcıların hesapları sessizce kapatılacak. WeChat y eni politikasında şu cümlelere yer verdi; "WeChat kullanıcılarının doğrudan veya isim değiştirerek finansman sağlama ve sanal para alım satım platformları belirleme yapmamaları gerekiyor . Bu güncelleme ayrıca kullanıcıların değerli metallere (alım satım platformları aracılığıyla) yatırım yapmasını da yasaklıyor."

Tencent Çin'in Katı Yasalarından Etkilendi!

WeChat'in neden böyle bir karar aldığı ne yazık ki henüz bilinmiyor. WeChat'in ana şirketi Tencent, son 12 ay boyunca Çin'in katı kripto para yasaları tarafından da etkilendi. Geçen yıl WeChat, Çin yasalarını ihlal ettiği için sekiz kripto para birimini uygulamadan yasaklama kararı almıştı. WeChat'in önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu.

Sizler WeChat hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz hiç WeChat kullandınız mı ? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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