Wedneday 2. Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in bu seneki başarılı dizisi olarak karşımıza çıkan Wednesday, dünya çapında yarattığı güçlü büyük süksenin ardından ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Yakalanan başarıyla birlikte 2. sezonun geleceği neredeyse kesinleşmişti. Netflix, bugün yayınladığı tanıtım videosuyla birlikte Wednesday 2. sezon onayını resmen vermiş oldu.

Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Henüz Wednesday 2. sezon çıkış tarihi için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı duyumlara göre Wednesday 2. sezonu, 2024 yılının başlarında seyirciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın yer aldığı dizi, Adams Ailesi'nin ikonik isimlerini yeniden perdeye taşıyor. Dizide Adams Ailesi'nin soğuk, ruhsuz ve korkutucu kızları Wednesday'in Nevermore Akademisinde yaşanan cinayetlerin gizem perdesini kaldırma çabasına tanık oluyoruz.

Wednesday Dizisi Oyuncuları

Wednesday Addams - Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie