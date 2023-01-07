Wedneday 2. Sezon Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
Milyonlarca kişi tarafından izlenen Wednesday için 2. sezon duyurusu yapıldı. İşte detaylar!
Netflix'in bu seneki başarılı dizisi olarak karşımıza çıkan Wednesday, dünya çapında yarattığı güçlü büyük süksenin ardından ikinci sezonuyla geri dönüyor.
Yakalanan başarıyla birlikte 2. sezonun geleceği neredeyse kesinleşmişti. Netflix, bugün yayınladığı tanıtım videosuyla birlikte Wednesday 2. sezon onayını resmen vermiş oldu.
Wednesday 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Henüz Wednesday 2. sezon çıkış tarihi için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı duyumlara göre Wednesday 2. sezonu, 2024 yılının başlarında seyirciyle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Tim Burton'ın yer aldığı dizi, Adams Ailesi'nin ikonik isimlerini yeniden perdeye taşıyor. Dizide Adams Ailesi'nin soğuk, ruhsuz ve korkutucu kızları Wednesday'in Nevermore Akademisinde yaşanan cinayetlerin gizem perdesini kaldırma çabasına tanık oluyoruz.
Wednesday Dizisi Oyuncuları
Wednesday Addams - Jenna Ortega
Enid Sinclair - Emma Myer
Xavier Thorpe - Percy Hynes White
Tyler Galpin - Hunter Doohan
Bianca Barclay - Joy Sunday
Ajax - Georgie Farmer
Eugene - Moosa Mostafa
Larissa Weems - Gwendoline Christie
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