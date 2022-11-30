Netflix'in Yeni Dizisi Wednesday Bir Haftada En Çok İzlenen Dizi Oldu!

Geçtiğimiz hafta yayınlanan önemli içeriklerden biri olan Wednesday dizisi Netflix'in yeni göz bebeği olmuş gibi görünüyor. Netflix'in yaptığı önemli projelerden biri hâline gelen Wednesday rekordan rekora koşuyor.

Netflix'in yeni ve popüler dizisi Wednesday, geçen hafta yayınlanmasıyla birlikte bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi unvanına sahip oldu ve Stranger Things'e ait olan 4. sezondaki rekoru egale etti.

Netflix'in açıklamasına göre bir haftada en çok izlenen İngilizce dizi rekorunu ele geçiren Wednesday'in ilk sezonu 341,2 milyon saatin üzerinde izlendi. Addams ailesinin yaşadıklarını konu alan dizi son dönemin en gözde dizilerinden biri konumunda.

Rekor daha önce bir haftada 335 milyon saat ile Stranger Things'teyken, ondan önce ise Squid Game rekoru elinde bulunduruyordu.

Wednesday Konusu

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak. Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.