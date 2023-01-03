Wednesday Dizisinden Şok Gelişme: Yeni Sezon Netflix'te Olmayabilir!

Netflix'in rekorlar kıran popüler dizisi Wednesday'le ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Dizinin tüm bu popülaritesine rağmen hâlâ Netflix'ten ikinci sezon onayı alamaması bir süredir pek çok söylentiye gebe olmuştu.

Görünüşe göre şirketin bu kararının arkasında başka zorunluluklar yatıyor. Wednesday dizisinin yapım şirketi, geçtiğimiz yıl Netflix'ten önce başka bir şirket ile anlaşma yapmıştı ve bu anlaşma şu anda dizinin yapım şirketi ve Netflix için önemli problemlere yol açabilir.

The Independent'in haberine göre bu anlaşma nedeniyle Wednesday'in ikinci sezonu Netflix'te yayınlanamayabilir. Peki milyonlarca izleyici tarafından milyonlarca saat izlenen dizinin ikinci sezonu nerede yayınlanacak?

Wednesday'in Yeni Sezonu Amazon'da Yayınlanabilir

Wednesday dizisinin yapım şirketi MGM, geçtiğimiz yıl Netflix'ten önce Amazon ile 8.5 milyar dolarlık büyük bir anlaşmaya imza atmıştı. İddialar bu anlaşma kapsamında dizinin ikinci sezonla birlikte Amazon'a geçeceği yönünde.

Öyle ki ikinci sezon için duruma göre Netflix'in Amazon'a yüklü miktar ödeme yapması gerekebilir.

Peki siz Wednesday dizisini izlediniz mi? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.