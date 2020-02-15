West of Dead Açık Beta Testi Başladı

Raw Fury ve Upstream Arcade, West of Dead oyununun duyurusunu X019 etkinliği sırasında düzenlenen Inside Xbox programında yapmışlardı. Şimdilik oyunun çıkış tarihi belli değil ama hoşunuza gittiyse, Açık Beta Testi kapsamında bugün denemeye başlayabilirsiniz.

PC (Steam, GOG ve Microsoft Store), PlayStation 4, Switch ve Xbox One için bu yıl içerisinde satışa sunulacak olan West of Dead, Vahşi Batı temalı oyunlardan hoşlanan takipçilerimizin hoşuna gidecektir.

1888 yılının Wyoming eyaletindeki Purgatory kasabasında geçen oyunda hatıralara, kültürlere ve inanışlara göre şekillenen bir dünyada, ölen birisi hatıralarıyla dirildiği zaman mistik sonuçları olan olaylar zincirini de tetiklemiş oluyor. Siz ise Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy) tarafından seslendirilen William Mason isimli ölü bir adamı canlandıracak ve karanlık bir atmosferde, av bölgelerinde düşmanlarınızla oldukça sert çatışmalara girerek hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Şimdilik sadece PC (Steam) ve Xbox One platformlarında mevcut olan Açık Beta Testi, 24 Şubat 2020 Pazartesi gününe kadar devam edecek. West of Dead çift analog çubuk ile yoğun tempolu bir oynanış sunduğu için, eğer Steam kullanıcısı iseniz bir kontrol koluna ihtiyacınızın olacağını söyleyeyim.