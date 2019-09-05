Western Digital, 20TB'lık Dünyanın En Büyük Sabit Diskini Üretti

Dört yıl önce dünyada bir ilki gerçekleşitirerek 10TB'lık hard diskini tanıtan Western Digital, yine bir ilke imza atmayı başardı. Şirketin geliştirdiği 20TB'lık hard disk önümüzdeki yıldan itibaren pazara sunulacak.

Daha önceki DC HC600 modelinde helyum gazı ve SMR (Shingled Manyetik Kayıt) teknolojisini kullanan Western Digital, bu modelinde de helyum ile boşluk oluşturmayı başarmış. Bu sefer 20TB'lık dev bir hard disk ürettiklerini dile getiren Amerikan menşeli şirket, bu hard disk sayesinde dev şirketlerin sunucularına alternatif oluşturacak.

Şu aşamada yeni DC HC650 hard disk hakkında bildiklerimiz kısıtlı olsa da SATA veya SAS'ın da içerisinde olduğu dokuz plakadan oluşuyor. Ayrıca şirket, her 2.22TB'lık veri için 5 yıllık garanti vereceklerini de söylerken DC HC650'nin en az 256 MB önbellek paketlemeli olduğu düşünülüyor.

Western Digital şimdilik fiyatlandırmayı ve bu sürücülerin satışının kullanıcı odaklı olup olmayacağını onaylamadı. Bu sürücülerin büyük bölümünün bulut ve aşırı ölçekli veri merkezlerine (Google, Microsoft, Amazon veya Alibaba gibi) satılacağı ve bundan dolayı ürünü marketlerde görme ihtimalimizin az olacağı varsayılıyor.

Seagate 40TB'lık Sessizliğini Koruyor

Ayrıca Seagate, 2019 yılının sonundan 2023 yılına kadar 40TB'lık ve 20TB'lık HAMR tabanlı bir sürücüye sahip olacağını iddia ettiği 2017 yılından bu yana sessizliğini sürdürüyor. Yılın dördüncü çeyreğinde Seagate'in 20TB ve 40TB hard disklerini teslim etmesi bekleniyor.