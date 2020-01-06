Western Digital, Çığır Açan SanDisk 8TB SSD Prototipini CES 2020'de Tanıtacak

Western Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli cep boyutunda taşınabilir SSD’sini CES 2020'de sergileyecek. Sektörün ilk 8 TB SuperSpeed USB 20Gbps taşınabilir SSD prototipinin yanı sıra tüketicilere yönelik üretilen geniş depolama çözümleri serisindeki yeni inovasyonları sergileyecek.

Mobil cihazlardan son derece özelleştirilmiş performans sürücülerine kadar her türlü ihtiyaç için çeşitli depolama çözümleri sunan Western Digital (WD), CES 2020 fuarında G-Technology, SanDisk, WD, Western Digital markalarının içerdiği tüketici depolama çözümlerini gösterecek. Yeni ürünler arasında en dikkat çekeni hiç şüphesiz ki SanDisk 8TB SSD prototipi. 20 Gbps hızında SuperSpeed USB arayüzü ile öne çıkan dünyanın en yüksek kapasitesini sunan küçücük bir portable SSD ile WD sınırları zorlamış. Western Digital, hali hazırda mevcut olan geniş taşınabilir SSD serisini de sergileyecek.

Yepyeni 1TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C

SanDisk, bu sene CES'te en son USB Type-C akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlarla çalışan en yeni çift konnektörlü sürücüsünün lansmanını yapacak.

Tamamen metal, yüksek kapasiteli sürücü, tüketicilerin daha fazla fotoğraf ve video çekmesini ve bunların USB Type-C akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile USB Type-A bilgisayarlar arasında kolayca aktarmasını sağlıyor.

Bir anahtarlığa uyacak şekilde tasarlanan sürücü, küçük bir yapısına rağmen büyük bir alan sunuyor. Böylece, tüketiciler ihtiyaç duyduklarında içerik için fazladan depolama alanına sahip oluyorlar.

Yeni 1 TB SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C'nin 2020’nin ilk çeyreğinin sonlarında satışa hazır olması bekleniyor.

SuperSpeed USB 20Gbps ile Sektörün İlk WD Black P50 Game Drive SSD’si

WD_Black portföyü, PC ve konsol oyuncularının oyunlarını sınırsızca oynamalarına izin veren performans, kapasite ve güvenilirlik sağlıyor. Fuarda gösterilecek olan WD_Black serisinden beş oyun çözümü arasında şunlar da var:

WD_Black P50 Game Drive SSD, 20 Gbps hızında bir SuperSpeed USB arayüzüne sahip, sektörün ilk oyun sürücüsüdür. WD_Black P50 Game Drive SSD’si şu an hazırdır.

İki Xbox-lisanslı sürücü, WD_Black P10 Game Drive for Xbox One (şu anda hazır) ve WD_Black D10 Game Drive for Xbox One (şu anda hazır), Xbox Game Pass Ultimate için bir deneme üyeliği ile geliyor.

WD’de ürün pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Ellis, “Tüketiciler her zamankinden daha fazla içerik üretiyor ve her şeyi çekmelerine, erişmelerine, paylaşmalarına ve yönetmelerine yardımcı olmak için daha gelişmiş çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. En önemli önceliğimiz, içeriklerini tam olarak kontrol etmelerini sağlayarak insanları güçlendirmektir, böylece içeriklerinin güvenilir bir şekilde saklanması ve ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda parmaklarının ucunda olması onları rahat hissettirir” şeklinde konuştu.