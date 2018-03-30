Westworld 2. Sezon Fragmanı Nefes Kesiyor!

HBO’nun en çarpıcı yapımları arasında yer alan Westworld’ün ikinci sezon fragmanı yayınlandı. Birinci sezon finalinde başlayan robot ayaklanması tüm hızıyla devam ederken, fragmanda gösterilen sahneler yeni sezona dair heyecan fırtınasını ikiye katladı.

Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy'un HBO için oluşturdukları bilim kurgu gerilim türündeki dizi, 100 milyon dolarlık ilk sezon bütçesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

1973 yapımı aynı adlı filmin yeniden uyarlanması olan Westworld, uzun bir aranın ardından yeni sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Zenginlerin Antik Roma’dan vahşi batıya uzanan yapay bir dünyada maceraya atıldığı Park, robotların istilası ile kontrolden çıkmıştı.

Özgürlüklerini elde edebilmek için insanlara başkaldıran robotlar, birinci sezon finalinde büyük bir katliam gerçekleştirmişti. Yayınlanan ikinci sezon fragmanı, Dolores, Bernard ve Maeve gibi ana karakterlere odaklanıyor. Uzun yıllardır Westworld’de olan ve Park’ın daha derin katmanlarını ortaya çıkarmak isteyen Man in Black de yeni sezonunun kilit karakterlerinden biri olmaya devam edecek.

Hikayenin kalbinde yer alan Dolores’i gerçek dünyanın içinde görüyoruz. Modern kıyafetlerle şehre gelen Dolores, arzu ettiği yaşama kavuşmuşa benziyor. Tabii Dolares ve diğerleri için maceranın daha yeni başladığını söylemeden geçmeyelim.

Öte yandan Maeve ise kızının izini sürmeye devam ediyor. Dolares ile Bernard’ın karşı karşıya gelmesiyle sonlanan fragman, yeni sezona dair birçok ipucu verse de, olayların nasıl gelişeceği büyük bir merak konusu.

Yapımcıları J.J. Abrams ve Jonathan Nolan olan ve oyuncu kadrosunda Ed Harris, Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright ve Tessa Thompson gibi isimler bulunan Westworld, ikinci sezonu ile 22 Nisan’da yayınlanacak.