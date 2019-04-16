Westworld 3. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

HBO, sevilen bilim kurgu serisi Westworld’ün üçüncü sezonuyla önümüzdeki yıl geri döneceğini açıkladı.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan’ın kardeşi Jonathan Nolan ve eşi Lisa Joy’un HBO için hayata geçirdikleri Westworld, çarpıcı konusuyla son yılların en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

1973 yapımı aynı adlı filmin yeniden uyarlanması olan Westworld, özgürlüklerini elde edebilmek için insanlara başkaldıran robotların hikayesini merkezine oturtuyor. Bilhassa ikinci sezonunda insan kavramının zayıflıklarını bütün çıplaklığıyla gösteren bilim kurgu türündeki dizi, kafamızda bolca yeni soru işareti bırakarak ara vermişti.

HBO, The Hollywood Reporter ’a yaptığı açıklamada, Westworld’ün 2020 yılında geri döneceğini söyledi.

Daha önce yaptığımız haberde, Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Jesse Pinkman karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Aaron Paul’un dizinin üçüncü sezon kadrosuna katıldığını sizlerle paylaşmıştık.

Geride bıraktığımız hafta sonu ise son olarak Ready Player One filminde oynayan Lena Waithe’nin diziye dahil olduğu açıklanmıştı. Paul ve Waithe’nin Westworld evreninde hangi karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.

Westworld’ün oyuncu kadrosunda, Evan Rachel Wood, James Marsden, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson ve Luke Hemsworth gibi isimler de bulunuyor.

Westworld’ün üçüncü sezonu, 2020 yılında izleyicilerle buluşacak. O zaman kadar diziyle ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.