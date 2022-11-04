Bilim Kurgu Hayranlarını Üzen Haber: Westworld'ün Beşinci Sezonu İptal Edildi

İlk çıktığı tarihlerde bilim kurgu hayranlarını ekran başına kitleyen Westworld, ilerleyen sezonlarda istenen ilgiyi göremedi. 4. sezon finalini 14 Ağustos tarihinde yapan yapımın 5. sezonunun iptal edildiği ortaya çıktı.

Yüksek yapım bütçesinine karşılık son sezonlarda istenen izleyici sayısına ulaşamayan yapım, final yapamadan vizyondan kaldırılmış oldu.

54 Dalda Emmy'ye Aday Gösterilen Yapım Final Yapamadı!

Anlattığı hikayenin felsefi derinlikleriyle izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not alan Westworld, son yıllardaki en iyi bilim kurgu yapımları arasında gösteriliyordu. Dizilerin Oscar'ı olarak sayılabilecek Emmy'ye 54 dalda aday gösterilen Westworld, toplamda 9 ödülü evine götürmüştü.

Yapımcılığını son çıkan Star Wars filmlerinden tanıdığımız J. J. Abrams'ın üstlendiği Westworld, yalnızca 4 sezon sürebildi. Bu kararın arkasında Warner Bros Discovery'de devam eden program değerlendirme sürecinin etkili olduğu düşünülüyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan HBO, "Geçtiğimiz dört sezon boyunca Lisa ve Jonah izleyicileri akıl almaz bir maceraya sürüklediler ve her adımda çıtayı yükselttiler. Son derece yetenekli oyuncu kadrosu, yapımcıları ve ekibinin yanı sıra Kilter Films, Bad Robot ve Warner Bros Television'daki tüm ortaklarımızla birlikte onlara son derece minnettarız. Bu yolculukta onlara katılmak heyecan vericiydi." yorumlarında bulundu.