Westworld'ün 3. Sezonu için Yeni Bir Fragman Daha Yayınlandı

HBO'nun sevilen dizilerinden biri olan Westworld’ün 3. sezonu için bir fragman daha yayınlandı. Dizinin merakla beklenen yeni fragmanı, San Diego Comic-Con'da meraklılarıyla buluştu. Yeni fragmanda 3. sezona dair büyük ipuçları görüyoruz.

İlk sezonu 2016’da yayınlanan dizinin ikinci sezonu ise geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşmuştu. Dizi, 1973 yapımı aynı isimli filmden ilham alınarak Jonathan Nolan ve Lisa Joy tarafından dizi haline getirildi. Western ve bilim kurguyu bir araya getiren yapım, kafaları karıştıran senaryosuyla birlikte yayınlandığı ilk günden beri türün sevenleri tarafından merakla takip ediliyor.

Dizinin oyuncularından Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth ve Katja Herbers diziye yeni sezonda da devam eden isimler arasında yer alıyor. Dizinin 3. sezonuna yeni eklenen isimlerden en dikkat çekici olanı ise Breaking Bad dizisinden Jesse Pinkman olarak tanıdığımız Aaron Paul olurken Lena Waithe, Marshawn Lynch ve Vincent Cassel da yeni sezonda dizide göreceğimiz isimlerden olacak.

Jonathan Nolan’ın açıklamalarına göre dizinin yeni sezonu tahmin etme oyunundan çok deneyim üzerine olacak. Lisa Joy’un açıklamalarına göre ise yeni sezon Dolores’in insanlarla etkileşimi ve amacını gerçekleştirmesiyle ne elde ettiği üzerinde duracak. Yeni sezonun kesin yayınlanma tarihi şimdilik bilinmese de Westworld önümüzdeki yıl sevenleriyle yeniden buluşacak.