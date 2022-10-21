Westworld'ün Yaratıcılarından Yeni Dizi: The Peripheral Başladı

Westworld'ün yaratıcılarının yeni dizisi The Peripheral, Lisa Joy ve Jonathan Nolan'ın yapım şirketi Kilter Films'in Amazon Studios ve Warner Bros. Television ortak imzasını taşıyor. Dizinin başrolünde Chloe Grace Moretz yer alıyor.

William Gibson'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, Amiraka'nın ücra köşesinde yaşayan Flynne Fisher'ın sanal gerçeklik oyunu oynarken kendini geleceğin Londra'sında bulmasını konu alıyor.

İkinci sezonu şimdiden geliştirme aşamasında olan dizi 8 bölümlük ilk sezonu ile bugün Amazon Prime Video'da izleyicisi ile buluşuyor.

The Peripheral Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Chloë Grace Moretz

Gary Carr

Jack Reynor

Adelind Horan

Alexandra Billings

Austin Rising

Eli Goree

Katie Leung

Amazon Prime platformunda yayınlanan Peripheral, Scott Smith tarafından üretilen bir dizidir. Serinin prömiyeri 11 Ekim 2022'de Los Angelas'taki Ace Hotel'de düzenlendi. 21 Ekim 2022 tarihinde de gösterime girdi.

Dizinin fragmanı: