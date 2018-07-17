WeTransfer, Sonunda Android Platformuna Geldi

Popüler dosya paylaşım uygulaması WeTransfer, nihayet Android dünyasına adım attı. Kullanıcılar, bugünden itibaren uygulamayı Google Play Store üzerinden telefonlarına indirebilecekler.

Hollanda merkezli bir firma olan WeTransfer, dosya paylaşımı denilince ilk akla gelen platformlardan bir tanesi. 2014 yılında iOS platformuna çıkan popüler uygulama, artık Android kullanıcıları için de hizmete sunuldu.

Her türden dosyayı basit bir bağlantı yardımıyla arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz uygulama, standart kullanıcılar için 2GB depolama sınırı veriyor. Bundan daha büyük dosyaları göndermek isterseniz, ücret ödeyerek Plus kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Bununla birlikte WeTransfer yardımıyla bağlantıları, makaleleri, müzikleri veya daha fazla türdeki dosyayı kaydedebiliyorsunuz. Ancak WeTransfer, dosyaları doğrudan uygulama aracılığıyla paylaşmayı mümkün kılmıyor. Yukarda da belirttiğim gibi dökümanları göndermek istediğiniz kişinin e-posta adresini yazmanız gerekiyor. Ardından karşı taraf, gelen indirme bağlantısına tıklayarak söz konusu dosyaları indiriyor. Fakat paylaştığınız içerikler için karşı tarafın erişebileceği bir pano ayarlayabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim.

WeTransfer CEO'su Gordon Willoughby, uygulamanın Android sürümüyle ilgili olarak, “Uygulamanın tüm mobil platformlar için piyasaya sürülmesi WeTransfer için yeni bir kilometre taşını işaret ediyor. Şirket olarak basit bir dosya paylaşım platformu olmanın ötesinde, yaratıcısı zihinlere çok daha geniş olanaklar sağlama amacını taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

WeTransfer uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: