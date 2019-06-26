WeTransfer Yanlış Kişilere Gönderim Yaptığını Açıkladı

Dünyada en popüler dosya gönderme plaformlarından biri olan WeTransfer, yaşadıkları bir sorun nedeniyle yanlış kişilere gönderim yaptığını açıkladı.

WeTransfer Dosyaları Yanlış Kişilere Yolladı

WeTransfer, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde bazı kullanıcıların göndermek istedikleri dosyaları istedikleri kişilere değil, yanlış kişilere ulaştırdı. Yaşanan bu olaydan etkilenen kullanıcılara e-posta ile bilgilendirme yapan platform, internet sitesinde de konuyla ilgili olarak bir güvenlik notu açıklaması yaptı.

WeTransfer tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "17 Haziran Pazartesi günü, hizmetlerimizi destekleyen e-postaların istenmeyen e-posta adreslerine gönderildiğini keşfettik. Şu anda potansiyel olarak etkilenen kullanıcıları bilgilendiriyoruz ve ilgili makamlara bilgi verdik. Bu olay 16 ve 17 Haziran'da gerçekleşti ve keşfedildikten sonra derhal kullanıcılarımızı korumak için güvenlik önlemleri aldık.

Ayrıca, kullanıcılarımızın transferlerinin güvenliğini sağlamak için transfer bağlantılarını engelledik. Kullanıcılarımızın verilerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hala olayın kapsamını ve nedenini araştırıyoruz ve en kısa sürede detaylı bir açıklama yapacağız."

2009 yılında kurulan WeTransfer'de her ay 50 milyondan fazla kullanıcı toplam boyutu 1 Petabyte’ı (1000 Terabyte) bulan 1 milyara yakın dosya gönderimi yapmakta.

Sizler WeTransfer'in dosyaları yanlış kişilere yollaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!