What Remains of Edith Finch Önümüzdeki Ay Switch'e Geliyor

PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında olup Switch için uyarlanan oyunlara zaman geçtikçe yenileri eklenmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Starbreeze Studios tarafından geliştirilmiş olan Brothers: A Tale of Two Sons geçtiğimiz ay Nintendo konsoluna da gelmişti. Japon Nintendo eShop tarafından yapılan açıklama ile şimdi de What Remains of Edith Finch, 4 Temmuz 2019 tarihinde Switch kullanıcıyla buluşacak.

Giant Sparrow tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan oyun, aynı Everybody's Gone to the Rapture ve Dear Esther gibi bir yürüme simülasyonu diyebiliriz. Edith Finch karakterinin etrafında dönen hikayeye göre, lanetlendiklerine inanan Finch ailesinin bireyleri olağandışı şekillerde ölüyorlar. Biz ise Edith olarak annemizin ölümünden sonra Washington eyaletindeki yıllar önce terk edilmiş olan aile evine dönüş yapıyoruz. Senaryonun ilerleyişine bağlı olarak her bir aile bireyinin odasını teker teker gezerek hem onlar hakkında bilgiler ediniyor, hem de ölümlerinin nasıl gerçekleştiğini öğreniyoruz. Oldukça duygu yüklü olan oyunun sürpriz bir şekilde bittiğini söyleyelim.

2017 yılının British Academy Games Award şovunda En İyi Oyun, aynı sene düzenlenen The Games Awards ve geçtiğimiz senenin Game Developers Choice Awards şovlarında da En İyi Hikaye Anlatımı ödüllerini kazanmış olan What Remains of Edith Finch, Ocak ayında Epic Games Store ve geçtiğimiz ay içerisinde de PlayStation Plus servisi üzerinden oyuncuların beğenisine sunulmuştu.