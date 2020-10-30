WhatsApp'tan 1 Günde Gönderilen Mesaj Sayısı Açıklandı

Facebook'un sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan günde kaç mesaj gönderildiği açıklandı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg WhatsApp'tan 1 günde gönderilen mesaj sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte WhatsApp'tan 1 günde gönderilen mesaj sayısı.

WhatsApp'tan 1 Günde Gönderilen Mesaj Sayısı Kaç?

Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada WhatsApp üzerinden yaklaşık günde 100 milyar mesajın gönderildiği bilgisini paylaştı. 2014 yılının başlarında WhatsApp'ın o zamanki CEO'su Jan Koum bir etkinlikte günde yaklaşık 50 milyar metin alışverişinde bulunulduğunu açıklamıştı.

O zamanlar WhatsApp'ın 500 milyondan az kullanıcısı vardı. Şu anda ise WhatsApp'ın 2 milyardan fazla kullanıcısı var. WhatsApp'ın en çok Hindistan'da kullanıldığı yönünde bilgiler bulunuyor.

WhatsApp'tan geçtiğimiz yılbaşı gecesi 100 milyar mesajlaşma gerçekleşmişti. Bu rakam yılbaşında WhatsApp için bir rekordu. Şimdilerde ise WhatsApp günde 100 milyar mesaj gönderimine ev sahipliği yapmakta. WhatsApp'ta zaman zaman sunucu kaynaklı sorunlar yaşanmaktaydı ancak son zamanlarda herhangi bir sorun yaşanmadan mesajlar iletilebilmekte.

WhatsApp yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Şirket en son uygulama içerisinde ödeme yapabileceğimiz bir özelliğini duyurmuştu. Özelliğin detaylarına alt kısımdan ulaşabilmeniz mümkün.

Sizler WhatsApp'ın 1 günde 100 milyar mesaj gönderimine ev sahipliği yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! WhatsApp indir butonundan WhatsApp'ı cihazınıza indirebilirsiniz.