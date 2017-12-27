WhatsApp, 2018'de Bu Cihazlara Desteğini Kesiyor

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yıla adım adım yaklaştığımız şu günlerde, eski işletim sistemlerine sahip cihazlardaki miadını dolduruyor. Şirket, 31 Aralık 2017'den itibaren BlackBerry OS (BlackBerry 10 dahil) ile Windows Phone 8.0 ve altı işletim işletim sistemlerine desteğini keseceğini açıkladı.

Yukarda belirtilen cihazlara sahip kullanıcılar, 31 Aralık'tan itibaren mevcut WhatsApp hesaplarını kullanamayacağı gibi, yeni bir hesap da oluşturamayacak. Öte yandan şirket, belli bir zaman çizelgesini işaret etse de uygulamanın söz konusu platformlarda birden çalışmayı kesebileceğini bildirdi. Dolayısıyla yeni bir cihaz alma planınız varsa elinizi çabuk tutmanız da fayda var.

Facebook'un satın almasından sonra önemli bir değişim geçiren WhatsApp, son zamanlarda yaptığı yeniliklerle bir hayli dikkat çekiyor. Özellikle, gönderilen mesajların silinebilmesi, gerçek zamanlı konum paylaşma ve yeni emojiler gibi yenilikler uygulamanın işlevselliğini önemli ölçüde artırmıştı.

Bakalım WhatsApp'ın bu hamlesi, kullanıcıların daha başka mobil platformlara yönelmesine neden olacak mı?