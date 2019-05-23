WhatsApp, 2020 Yılından İtibaren Reklam Almaya Başlayacak

Geldi, geliyor, gelecek derken sonunda beklenen oldu ve WhatsApp, uygulamanın 2020’den itibaren reklam almaya başlayacağını duyurdu.

Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, son yıllarda pek çok değişiklikten geçti. Bu süre zarfında önemli kilometre taşlarını geride bırakan platform, dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

WhatsApp’ı çevreleyen en önemli iddialardan bir tanesi, uygulamanın yakın zamanda reklam almaya başlayacağıydı. Hatta uygulamanın kurucuları Jan Koum ve Brian Acton, bu konuyla ilgili sık sık Facebook yönetimiyle karşı karşıya gelmişti. WhatsApp’ın hizmet modeli konusunda sosyal medya devi ile önemli anlaşmazlıklar yaşayan ikili, çareyi şirketten ayrılmakta bulmuştu.

ABD’li şirket, Hollanda’da düzenlediği yıllık Facebook Pazarlama Zirvesi’nde reklamların Status (Durum) özelliğinin bir parçası olarak platforma geleceğini duyurdu. Uygulamanın 2020 yılından itibaren başlayacağını söyleyen şirket, reklamların WhatsApp’ta nasıl görüneceğini anlatan birkaç slayt paylaştı.

Yukardaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi, Durum Reklamları standart bir WhatsApp hikayesinde olduğu gibi tüm ekranı kaplıyor gibi görünüyor; ancak ekranın en üstünde, yani kullanıcı isminin yazdığı yerde şirketin adı gösteriliyor. Ayrıca ekranı yukarı kaydırarak, reklamı yapılan ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi alabileceksiniz.

WhatsApp Durum Reklamları ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Yukarda da söylediğimiz gibi uygulamanın 2020 yılından itibaren başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni detaylar öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!