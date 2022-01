WhatsApp 3 Mavi Tik Özelliğine Sahip Olacak mı?

WhatsApp 3 mavi tik özelliğine kavuşacak mı? Bu soru, çok uzun bir süredir merak ediliyordu. WABetaInfo, çok sayıda kullanıcının merak ettiği soruyu yanıtladı. Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmetinin üç mavi tik özelliğine sahip olacağına yönelik bir süredir bazı söylentiler bulunuyordu. Mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özelliğin, kullanıcıların ekran görüntüsü alıp almadığını algılayacağı ileri sürülmüştü.

WhatsApp Messenger platformuna uzun bir süre önce yalnızca bir kez görüntülenebilen fotoğraf ve video gönderme özelliği gelmişti. Yeni özellik, fotoğraf ve videonun alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra otomatik olarak kaybolmasını sağlıyor.

Yalnızca bir kez görüntülenebilen video ve fotoğraf gönderme özelliği, tam olarak gizlilik sağlamıyor çünkü karşı taraf ekran görüntüsü aldığında herhangi bir bildirim yer almıyor. Dolayısıyla aslında bu özelliğin pek bir anlamı kalmıyor.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetinde gönderilen bir fotoğraf, ekran görüntüsü olarak kaydedildiği takdirde gönderinin hemen sağ kısmında üç mavi tik simgesinin görüneceği iddia edilmişti. Böylelikle karşı tarafın gizli bir şekilde sohbetin ekran görüntüsünü alıp almadığı tespit edilecekti.

WhatsApp Messenger'ın üzerinde çalıştığı özellikleri gün yüzüne çıkarması ile tanınan WABetaInfo, sosyal medya platformu Twitter üzerinden ortaya atılan iddiaya yönelik önemli bir açıklamada bulundu. WABetaInfo, üç mavi tik özelliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

WABetaInfo, popüler anlık mesajlaşma hizmetinin üç mavi tik özelliği üzerinde çalışmadığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, söz konusu özellik ile ilgili çıkan söylentilerin doğru olmadığı belirtildi.

WhatsApp is NOT developing a third blue check to detect screenshots: it's fake news.