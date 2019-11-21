WhatsApp 400.000'den Fazla Hesabı Engelledi! İşte Sebebi

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp aldığı karar ile 400.000'den fazla kişiyi banladı. Engellenen kullanıcılar hesaplarına erişememekte. Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp kullanıcılarını engelledi!

Brezilya'nın 2018 seçimlerine sahte haberler gündeme damga vurmuştu. Sahte haberler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaşlara WhatsApp üzerinden sahte haberler gönderilmişti. Gönderilen sahte haberlerde Cumhurbaşkanı adayları hakkında yalan bilgiler bulunmaktaydı.

WhatsApp konu hakkında resmi bir açıklamada bulundu. 400.000'den fazla kullanıcıyı engellediğini açıklayan WhatsApp, 15 Ağustos ile 28 Ekim arasında otomatik ve toplu olarak kullanıcılara mesaj atan kişileri engellediğini söyledi. Engellenen hesapların bot olduğu ve sahte haberleri yaymak için kullanıldığı söyleniyor. WhatsApp açıklamasının devamında mesajı iletmeye sınır konulduğunu da söyledi. WhatsApp'da bir mesaj sadece 5 defa iletilmekte.

Seçimlerde kullanıcılara gönderilen sahte haberlerin seçim sonuçlarını etkileyip etkilemediği bilinmezliğini koruyor. 2020 yılında gerçekleşecek olan ABD başkanlığı seçimlerde Facebook'un yalan haberlerin yayılmaması için önlem alması gerekiyor. Bakalım Facebook ilerleyen zamanlarda nasıl bir önlem alacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.