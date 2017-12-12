WhatsApp'a 4 Bomba Özellik Birden Geliyor

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarının yüzlerini güldürecek bir dizi yeniliği daha hayata geçirmeyi planlıyor. Android platformuna gelecek 4 yeni özellik ile birlikte kullanıcı deneyimi artırılacak.

Günümüzde her yaştan insanın kullandığı ve günlük aktif 1 milyar kullanıcıya sahip olan WhatsApp, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Günde 55 milyar mesajın gönderildiği popüler uygulama, özellikle Facebook'un çatısı altına girdikten sonra büyük bir aşama kaydetti.

Uygulama tarafında yaptığı iyileştirmelerle kullanıcısının yüzünü bir hayli güldüren WhatsApp, Android platformuna 4 yeni özellik eklemeyi planlıyor.

Engellenen Kişiler

WhatsApp, engellediğiniz kullanıcıların engellerini kaldırmanız için çok daha basit bir yol üzerinde çalışıyor. Gelecek güncelleme ile bundan sonra kişi listenizden engellediğiniz bir kullanıcının üzerine parmağınızla uzun bastığınızda 'Engeli kaldır' seçeneği ile karşılaşacaksınız. Ardından engeli kaldırmak ya da kaldırmamak size kalmış.

'Davet Et' Linki

Yalnızca iOS kullanılarına sunulan bir özellik olan 'Davet Et' seçeneği, Android platformuna da geliyor. Bundan sonra 'Bağlantı yolu ile davet et' özelliğini kullanarak bir kullanıcıyı dahil olduğunuz gruba kolayca davet edebileceksiniz.

Yönetici Ayarları

WhatsApp, üzerinde çalıştığı yönetici ayarları ile kullanıcıların gruplarda çok daha fazla özelleştirme yapabilmelerini sağlayacak. Test edilen yeni özellik ile birlikte, grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj gönderebilecek ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.

'Raporlamak İçin Salla'

Popüler mesajlaşma uygulamasının test ettiği bir diğer yeni ve son özellik ise, 'Raporlamak için salla' seçeneği. Eğer uygulama içinde herhangi bir sorun yaşıyorsanız, yalnızca telefonunuzu sallayarak WhatsApp ile iletişime geçebileceksiniz. Böylece sorununuzu kolay ve hızlı bir şekilde bildirebileceksiniz.

Bununla birlikte WhatsApp'ın henüz test aşamasında olan bu dört özelliği ne zaman kullanıma sunacağı netlik kazanmadı.