WhatsApp'a Boomerang Özelliği Geliyor!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu olan WhatsApp'a yepyeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden boomerang videolar oluşturabilecek. Görünüşe göre WhatsApp'ın yeni özelliği çok sevilecek.

WhatsApp'ta Boomerang Yapılabilecek

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeni gelecek olan özellik sayesinde WhatsApp'tan tıpkı Instagram'da olduğu gibi boomerang videolar çekilebilecek. WhatsApp'ın beta güncellemesinde tespit edilen boomerang özelliği, WhatsApp'ın beta sürümleri için yayınladığı kodları inceleyen WABetaInfo tarafından keşfedildi.

Yedi saniyeden kısa olan videolar WhatsApp üzerinden GIF'e dönüştürülebilecek. Bu özelliğin yayına alınmasının ardından kullanıcılar, hem durum güncellemesinde hem de özel mesajlarda boomerang ile oluşturulan videoları paylaşabilecek.

Yeni özelliğin ilk olarak iOS platformuna geleceğini söyleyen WABetaInfo, özelliğin iOS'un ardından Android'de de yayına alınacağı bilgisini paylaştı. Boomerang özelliğinin ne zaman yayına alınacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

Özelliğin beta programındaki testlerinin bitmesinin ardından tüm WhatsApp kullanıcılarına kademeli olarak açılacağını tahmin etmekteyiz. Boomerang özelliği hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!