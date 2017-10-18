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WhatsApp'a, Canlı Konum Paylaşma Özelliği Geliyor

WhatsApp'a, Canlı Konum Paylaşma Özelliği Geliyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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WhatsApp, kullanıcıların yerlerini gerçek zamanlı olarak arkadaşlarıyla paylaşmalarına imkan tanıyan bir özelliği devreye sokuyor. Yeni özellik ile birlikte, aileniz ve arkadaşlarınız nerede olduğunuzu ve koşullara bağlı olarak güvenli olup olmadığınızı görebilecek. Tabii, 'konum yalanları' da bu özellik ile birlikte ortadan kalkmış olacak.

Dünyada 1 milyarı aşkın insanın kullandığı WhatsApp, kullanıcıların hoşlarına gidecek bir özelliği daha bünyesine katmaya hazırlanıyor. "Canlı Konum" olarak adlandırılan yeni özellik ile karşınızdakine o an nerede olduğunuzu anlık olarak gösterebileceksiniz. WhatsApp üzerinde son dönemin en iyi geliştirmesi olarak görünen canlı konum paylaş özelliği, tamamen dinamik ve gerçek zamanlı olarak çalışacak.

WhatsApp Canlı Konum Özelliği

Yeni özellik, sohbet bölümünde 'Konum' seçeneğinin hemen altında bulunuyor. Konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişi veya kişilerle sohbet etmeniz gerekiyor; ardından canlı konumunuzun görünür olmasını istediğiniz süreyi seçtikten sonra yalnızca 'Gönder' butonuna basarak canlı konumunuzu paylaşabilirsiniz. Paylaşım, seçtiğiniz sürede sona erecek olmasına rağmen, karşı taraf istediği zaman Canlı Konum özelliğini durdurabilecek.

WhatsApp, bu özelliğin uçtan uca şifrelemeyle güvende olduğunu söylüyor. Ayrıca, canlı konum verileri isteğiniz doğrultusunda gizlenebilir ve rehberiniz de bulunan kişilere göre de engellenebilir.

WhatsApp, yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda iOS ve Android platformunda yayınlanacağını açıkladı.

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ETİKETLER: Android ios whatsapp canlı konum paylaşma

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