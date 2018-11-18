WhatsApp'a Kaybolan Mesaj Gönderme Özelliği Geliyor

Uzun süredir Snapchat'te olan kaybolan mesaj özelliği artık WhatsApp'ta. Dünyada milyonlarca aktif kullanıcısı olan sosyal medya platformu Snapchat'in kaybolan mesajlar özelliği WhatsApp'ta da kullanılabilir olacak.

Snapchat'te kullanıcılar ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadığı sürece mesaj görüldükten sonra kayboluyor, eğer sohbet ayarlarında değişiklik yaparlarsa da mesaj görüldükten 24 saat sonra kayboluyor. WhatsApp'ta bu özelliğin kullanımının nasıl olacağı, hangi ayarlamaların yapılması gerekeceği konusunda bir bilgi şuanlık yok.

Mesaj kaybolma özelliği WhatsApp'ta mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek. Yeni özelliğin ne zaman kullanımda olacağına yönelik WhatsApp tarafından açıklama yapılmazken kullanıcıların mesaj kaybolma özelliğini sevecekleri düşünülüyor. Şu anda WhatsApp üzerinden gönderilen mesajları 1 saat içinde silmek mümkün. Kullanıcılar için iyi bir haber olsa da Snapchat tarafında kötü olacak gibi gözüküyor. Özelliğin geliştirilmesine halen devam edildiği ve hangi seviyede olduğu hakkında herhangi bir bilginin paylaşılmadığını söyleyelim. Önümüzdeki günlerde çıkması beklenen bu özelliğin ilk olarak Android mi iOS mu yoksa her iki platformda eş zamanlı olarak mı kullanılabilir olacağını bilmiyoruz.