WhatsApp'a QR Kod Özelliği Geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yepyeni bir özellikle karşımıza çıktı. Görünüşe göre WhatsApp'ın yeni özelliği çok sevilecek.

WhatsApp'a QR Kod Özelliği Yolda

Sosyal medya devi Facebook'un çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, dünya çapında 1,5 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Yeni özellik WhatsApp'a QR kod ile kişi eklemeyi sağlayacak. Android'in 2.19.189 beta güncellemesinde tespit edilen QR kod özelliği, WhatsApp'ın beta sürümleri için yayınladığı kodları inceleyen WABetaInfo tarafından keşfedildi.

Bu özelliğin kullanıma girmesinin ardından kullanıcılar, QR kodları tarayarak bir kişiyi WhatsApp'a ekleyebilecek ya da kendi bilgilerini QR kod aracılığıyla paylaşabilecek.

WhatsApp'ın yeni QR kod özelliği hakkında elimizde şu an için çok fazla bilgi bulunmamakta. Özelliğin beta programındaki testlerinin bitmesinin ardından tüm kullanıcılara açılacağını tahmin ediyoruz.

Sizler Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni QR kod özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik hayatı kolaylaştırır mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!