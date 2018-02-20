Whatsapp'a Rakip Uhssup, Galaxy S9 Serisiyle Birlikte Gelebilir

Mesajlaşma uygulamaları son dönemde oldukça fazla rağbet görüyor. Geçtiğimiz haftalarda yerli mesajlaşma servisi PTT Messenger tanıtıldı ve gündemdeki yerini hızla aldı. Ülkemizin de geri kalmadığı mesajlaşma uygulamalarına bir yenisini de Samsung ekliyor. Samsung'un yeni mesajlaşma servisi hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

Koreli teknoloji şirketi Samsung, yeni amiral telefonları Galaxy S9 serisini çok yakın bir zamanda piyasaya sunacak. Bu sunumdan önce dev şirket, yeni mesajlaşma servisi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Uhssup ismini tescil eden ve koruma altına alan Samsung, bu mesajlaşma servisini Galaxy S9 serisi ile birlikte kullanıma açmayı planlıyor.

Samsung'un Uhssup uygulaması konuma önem verecek!

Dev teknoloji şirketi uzun yıllardır mesajlaşma uygulaması geliştirmeye çalışıyor. Samsung, eski telefon serilerinde yer alan kullanışsız mesajlaşma servislerinden sonra büyük bir yatırımla artık Whatsapp'a rakip olmak istiyor. Uhssup ismini taşıyacak olan yeni mesajlaşma uygulaması konum tabanlı olacak. Bu sayede konum attığınızda size ait konuma yorum alabileceksiniz. Siz yorum alabildiğiniz gibi arkadaşlarınızın konumlarına da yorum yapabilmeniz mümkün olacak. Konum özelliğinin dışında Uhssup uygulaması ile metin mesajı şeklinde de mesajlaşabilmeniz mümkün. Etiketleme ve takip etme gibi birçok farklı özelliğe sahip olan Uhssup, Samsung kullanıcıları tarafından sevilecek gibi görünüyor.

Henüz Samsung tarafından detaylı olarak açıklanmayan Uhssup merakla bekleniyor. Peki ya siz, Whatsapp dışında bir mesajlaşma uygulamasına ihtiyaç duyuyor musunuz?

Aşağıdaki linklerden diğer popüler mesajlaşma servislerini indirebilirsiniz: