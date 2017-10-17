WhatsApp'a Üç Yeni Bomba Özellik Geliyor!

Facebook'un satın almasından sonra her geçen gün daha da büyüyen WhatsApp, üç yeni özelliğiyle kullanıcılarının yüzlerini güldürecek. Yeni güncellemeyle birlikte; konferans arama, dinamik çıkartma ve kelime ile emoji arama özelliklerini kullanıma sunulacak. İşte detaylar.

Günlük kullanıcı sayısı 1 milyarın üstüne çıkan WhatsApp, üç yeni özelliği daha kendi platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. 2015 yılında getirdiği sesli ve görüntülü arama özelliğiyle kullanıcıları bir hayli mutlu eden WhatsApp, yeni ekleyeceği üç yeni özellik: konferans arama, dinamik çıkartma ve kelime ile emoji arama ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Şimdi bu özelliklere yakından göz atalım.

WhatsApp Konferans Arama Özelliği

WhatsApp, yaklaşık iki sene önce getirdiği sesli ve görüntülü arama özelliğini bugün bir adım daha öteye taşıyor. Bundan böyle WhatsApp kullanıcıları, dahil oldukları grupta sesli görüşme gerçekleştirebilecek.

Konferans arama, büyük bir eksiklik olarak görünüyordu. Kullanıcılar, uygulama içinde böyle bir özellik olmadığı için başka uygulamalar kullanmak zorunda kalıyorlardı. Haliyle de birçok kişi bu durumdan oldukça rahatsızlık duyuyordu.

Nihayet WhatsApp bu serzenişlere bir kulak verdi ve kullanıcıların dahil olduğu gruplarda konferans arama yapma özelliğini devreye soktu.

WhatsApp Dinamik Çıkartmalar

Dinamik çıkartmalar ile birlikte ise Instagram hikayelerindeki gibi, WhatsApp durumunda veya karşı tarafa gönderilecek fotoğraflarda eğlenceli içerikler üretilebiliyor.

Facebook'un aşırma politikasına emin adımlarla devam ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Fakat ne yaparsa yapsın WhatsApp hikayelerin beklenen popülerliğe ulaşmayacağı bir gerçek.

WhatsApp Metinle Emoji Arama

Gelecek son özellik ise metin ile emoji arama özelliği olacak. Şüphesiz, her insan ruh halini en iyi emojiler ile anlatabiliyor. Dolayısıyla emoji varsa, fazla söz gerek yok.

WhatsApp, emoji konusunda artan popülerliği göz önünde bulundurarak, metin ile emoji arama özelliğini getiriyor. Artık mesaj yazarken iki nokta üst üste işareti koyup aranılan emoji yazılabilecek. Örneğin :monkey yazarak maymun ile ilgili emojiler görüntülenebilecek.

Bu üç yeni özelliğin henüz kullanıma sunulmadığını hatırlatalım. Fakat uygulamanın Google Play Store sayfası altında bulunan "Beta test kullanıcısı olun" butonu ile WhatsApp Android Beta'ya kayıt olabilirsiniz.