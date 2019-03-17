WhatsApp'a Uygulama İçi Tarayıcı Özelliği Geliyor!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın resim arama özelliğinden sonra uygulama içi tarayıcı özelliğini de test ettiği ortaya çıktı. Bizce uygulama için tarayıcı özelliğinin büyük kolaylık sağlayacağı kesin.

Uygulama içi tarayıcı özelliği sayesinde internet sitelerini WhatsApp içerisinde kolayca açabileceksiniz. Bu özellik sayesinde hem zamandan tasarruf edecek, hem de uygulamalar arası geçiş yapmamış olacaksınız. WhatsApp'ın beta programında olan kişiler uygulamayı güncelledikten sonra bu özelliği kullanmaya başlayabilirler. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı bilinmemekte.

Uygulama içi tarayıcı özelliğini kullanırken ekran görüntüsü ve videosu alınamıyor. WhatsApp'ın neden böyle bir önlem aldığı şu anlık merak konusu. WhatsApp'ın uygulama içi tarayıcı özelliği ile birlikte gelen bir diğer yenilik de zararlı olabilecek web sayfalarını açmaya çalıştığınızda uyarı almanız. Bu önlem sayesinde kötü amaçlı web sitelerine uygulama içerisindeki tarayıcıdan erişim sağlanamamakta.

Uygulama içerisindeki tarayıcının geçmişi kesinlikle Facebook ve WhatsApp tarafından görülemediği söylenmekte; ancak söylenenlerin ne kadar doğru olduğu tartışma konusu.

Sizler WhatsApp'a gelecek olan uygulama içi tarayıcı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!