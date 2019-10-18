WhatsApp'a Vergi Geldi! Ortalık Karıştı

WhatsApp'ta vergi uygulanmaya başlandı. Halk WhatsApp'a gelen vergiye büyük tepki gösterdi! Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm detaylarını sizler için derledik.

Finansal kriz yaşayan Lübnan, Facebook, FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamalara vergi uygulamaya başladı. Lübnan vergiyi 20 cent olarak belirledi. Gelen vergiye büyük tepki gösteren vatandaşlar sokağa çıktı ve eylem yapmaya başladı. Ülkede son yıllarda düzenlenen en büyük protestolardan biri olan gösteride polis ve eylemciler karşı karşıya geldi.

Yapılan eylemler sonrasında Lübnan Telekomünikasyon Bakanı Mohamed Choucair, Lüblan'lı şirketler ile görüşme yaptı. Görüşmeler sonrasında Choucair, alınan kararı iptal ettiklerini duyurdu.

Vatandaşların tepkisi sonrasında vergi kararı iptal edilmiş oldu. Gerçekleşen eylemlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Eylemciler Beyrut'ta yolları kapattı ve lastikleri ateşe verdi.

Polis ve eylemciler arasında yaşanan çatışmada 60 polis memurunun yaralandığını açıklandı. Protestolar nedeniyle ülkede eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Lübnan, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kaldığı mülteci dalgaları ve yaşadığı siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor.