WhatsApp'a Yeni Özellikler Geliyor! İşte Detaylar

Tüm dünyada oldukça popüler olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler geliyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a gelecek özellikler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp'a Yeni Özellikler Ne Zaman Gelecek?

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte WhatsApp'ın görüntülü sohbet özelliğinin kullanımı ciddi oranda arttı ancak anlık mesajlaşma uygulamasında kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bazı durumlar bulunuyor. WhatsApp, yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacağını duyurdu. Peki, WhatsApp'a hangi özellikler gelecek? İşte, WhatsApp'a gelecek olan özellikler!

1. Hareketli çıkartmalar

WhatsApp'a gelecek olan yeni özellikler arasında hareketli çıkartmalar yer alıyor. Tüm dünyada oldukça popüler olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta her gün çok sayıda çıkartma gönderiliyor. WhatsApp, bu kadar çok kullanılan bir özelliği geliştirerek hareketli hale getiriyor.

2. Web ve Masaüstü Sürümü İçin Karanlık Mod Desteği

WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümü için karanlık mod özelliği geliyor. Karanlık mod desteği, göz yorgunluğunu önlemek için oldukça önemli bir özelliktir. Mart ayında WhatsApp'ın mobil sürümüne de karanlık mod desteği gelmişti.

3. Karekod (QR Kodları)

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kişi eklemek artık daha kolay bir hale geliyor. WhatsApp'a gelecek olan karekod özelliği ile birlikte kullanıcı ekleme işlemi daha hızlı ve pratik olacak. WhatsApp'ta bir kullanıcıyı eklemek için o kullanıcının karekodunu tarayarak ekleyebileceksiniz.

4. Grup Görüntülü Konuşma Özelliğinde İyileştirmeler

WhatsApp'ın grup görüntülü konuşma özelliğinin kullanım oranı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde ciddi derecede arttı. Bunun üzerine WhatsApp, grup görüntülü konuşma özelliği için kullanıcı sayısını 8'e yükseltti. WhatsApp'ta grup görüntülü konuşma esnasında ekran ızgara şeklinde 8 dikdörtgen parçaya bölünüyordu. Dolayısıyla görüntülü görüşme sırasında konuşan kişiye odaklanılamıyordu. Yeni gelecek özellik ile birlikte grup görüntülü konuşma sırasında istediğiniz kişinin tam ekran şekilde görünmesini sağlayabileceksiniz. Örneğin, o esnada kim konuşuyorsa o kişinin görüntüsünü tam ekran hale getirebilirsiniz.