WhatsApp'tan Yeni Açıklama! Geri Adım Atılacak Mı?

WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi ile gündemden düşmüyor. Kullanıcılar WhatsApp hesaplarını siliyor ve diğer mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapıyor. WhatsApp tarafından gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. İşte yapılan açıklama ve son durum.

WhatsApp Geri Adım Atacak Mı? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi Açıklaması

WhatsApp'ın geri adım atmayacağı merak ediliyor. Şirket yeni açıklamada bulundu.

WhatsApp tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" cümlelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlar söylendi:

"Özel mesajlarınızı göremeyiz veya aramalarınızı duyamayız, Facebook da göremez. Ne WhatsApp ne de Facebook mesajlarınızı okuyamaz veya WhatsApp üzerinden arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla yaptığınız aramaları duyamaz. Ne paylaşırsanız paylaşın, aranızda kalır. Bunun nedeni, kişisel mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasıdır. Bu güvenliği asla zayıflatmayacağız."

Yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere WhatsApp'ın geri adım atmayacak.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Ülkemizde son günlerde basına da yansıyan çeşitli haberlerden; Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların bu uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 15 inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12.01.2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile Kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurtdışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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